La guerra si combatte anche su Facebook? Oscurate decine di pagine pro curdi in Italia

Di Maio : "Dobbiamo combattere i grandi evasori - non fare la guerra ai commercianti" : Anche se in questi giorni è impegnato in una visita istituzionale a Washington, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha oggi tenuto una breve diretta Facebook in cui ha parlato della manovra economica che è stata approvata, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri mentre lui era già in viaggio verso gli Stati Uniti.In particolare Di Maio si è voluto soffermare sulla questione della lotta all'evasione fiscale, che è così importante per ...