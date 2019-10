La foto dell' alleanza umbra a Narni | in attesa di Conte

Rassegna stampa di venerdì 25 ottobre – Furia Roma - i sogni sul mercato della Juve [foto] : Rassegna stampa di venerdì 25 ottobre – Tra le prime pagine dei principali quotidiani sportivi odierni si parla delle grandi possibilità della Juventus sul mercato dopo l’approvazione dell’aumento di capitale. Si sognano colpacci importanti, ripetendo altri CR7: “Soldi e nuovi CR7” scrive TuttoSport nel riquadro centrale. “Un altro Ronaldo” si legge invece sul Corriere. Il quotidiano Romano che dà ...

Rose McGowan - le foto dell'attrice - : Fonte foto: Getty, InstagramRose McGowan, le foto dell'attrice 3Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Rose McGowan: l'attrice è uno dei volti simboli del #MeToo e una delle prime a puntare il dito contro Harvey Weinstein Rose McGowan sul red carpet e nei momenti di relax. Ecco alcuni scatti dell'attrice durante un'apparizione pubblica e dalle immagini condivise su Instagram. ...

Roma - morto un 25enne colpito alla testa durante rapina. Il luogo della sparatoria. foto : Omicidio volontario. È il reato per il quale procede la Procura di Roma in relazione alla morte di Luca Sacchi, raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre tentava di difendere la fidanzata da uno scippo ieri notte nella zona di Appio, in via Teodoro Mommsen

Salone di Tokyo - benvenuti al luna park dell’auto. Ecco tutte le novità – foto : Si sono aperti i battenti del Tokyo Motor Show, rassegna dove i maggiori costruttori del Giappone presentano le loro ultime automobili, tante e tutte elettrificate. L’evento, che ha cadenza biennale (durerà fino al 4 novembre), fa i conti con la fisiologica carenza di marchi stranieri, che disertano l’appuntamento soprattutto al fine di contenere le spese. Senza contare che i saloni automobilistici tradizionali stanno ...

Buco dell'ozono - ribaltone scientifico : la foto satellitare che smentisce Greta Thunberg ed eco-talebani : Negli anni Ottanta nessuno parlava di riscaldamento globale. Il cuore degli eco-consapevoli di tutto il mondo batteva per l' ozono della stratosfera, il cui assottigliamento sembrava sul punto di cambiare per sempre la vita sulla Terra. Il "Buco" nel livello di questo gas sopra l' Antartide fu scope

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [foto e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Nuove foto della strana sostanza “gelatinosa” trovata dai cinesi sulla Luna. Che cos’è? : (foto: Cnsa/Clep) La strana sostanza gelatinosa che il rover Yutu-2 della missione spaziale cinese Chang’e-4 ha trovato sulla Luna non sarebbe poi così strana. Il sito cinese Our Space ha pubblicato altre immagini del luccicante materiale misterioso, che non lo fanno sembrare molto diverso dai frammenti di vetro nero rinvenuti dalla Nasa durante la missione Apollo 17 nel 1972. A fine agosto, a distanza di qualche mese dal suo allunaggio ...

foto hot nella chat della parrocchia : rimosso un sacerdote a Padova : Aveva postato Foto hot nella chat riservata ai genitori dei bambini del catechismo. Per questo motivo la Diocesi di Padova ha allontanato da una parrocchia della città un sacerdote. Si tratta di un prete di 73 anni, collaboratore del parroco. "Appena appreso il fatto e in attesa di valutare le esatte circostanze dell'accaduto e di eventuali ulteriori provvedimenti da attuare nei confronti del sacerdote - sottolinea una nota - la Diocesi ...

Il Napoli alla Red Bull Arena per l’allenamento di rifinitura della gara contro il Salisburgo (foto) : Tanti sorrisi alla Red Bull Arena per i calciatori del Napoli intenti all’ultimo allenamento di rifinitura in vista della gara Champions di domani sera contro il Salisburgo L'articolo Il Napoli alla Red Bull Arena per ...

Salah posa con modella per il GQ mediorientale - insorgono i fondamentalisti : "foto oscene" : È polemica in Egitto e il protagonista è Mohamed Salah. L'attaccante del Liverpool è stato attaccato dai fondamentalisti islamici per delle sue foto sull'edizione mediorientale del GQ con la modella brasiliana Alessandra Ambrosio. Le immagini paiono frutto di un normalissimo servizio fotografico per

Google unifica le foto del profilo di Gmail e dell’account Google : Fino a ieri le immagini dei profili impostate in Gmail venivano visualizzate solo in Gmail, pertanto la foto del vostro profilo in Gmail poteva essere diversa dalla foto del vostro profilo dell'account Google. Per rendere più facile sapere quale immagine verrà visualizzata e dove, Google ha implementato una modifica che permette di impostare una singola immagine del profilo in un unico posto e quindi visualizzarla in tutte le app ...

Elisabetta Canalis versione “Marilyn” : il seno straborda e manda in estasi i fan. Ma quel dettaglio della foto non sfugge : Sono passati più di 10 anni da quanto Elisabetta Canalis ha smesso di ballare sul bancone del tg satirico Striscia la notizia insieme a Maddalena Corvaglia (sua ormai ex amica) ma il pubblico non l’ha mai dimenticata. Elisabetta Canalis è rimasta sempre nel cuore dei fan che continuano a seguirla con passione. Oggi Elisabetta Canalis vive a Los Angeles, è sposata con il chirurgo Brian Perri e ha un figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre ...

Salah sulla copertina di GQ con la modella Alessandra Ambrosio : per i musulmani è ‘pubblica oscenità’ [foto] : Mohamed Salah al centro di un’aspra polemica: le foto con Alessandra Ambrosio su GQ sono state bollate come ‘pubblica oscenità’ dalle frange musulmane più conservatrici Mohamed Salah è finito al centro di un’aspra polemica. Il fuoriclasse egiziano è stato eletto Man of the Year da GQ che gli ha dedicato la copertina del mesi di ottobre per l’edizione del Medio Oriente. Il calciatore del Liverpool è ...

Ronn Moss - il Ridge di ‘Beautiful’ si è sposato in Italia. Le foto delle nozze e chi è la bellissima moglie : Per anni Ronn Moss è stato il volto del celebre Ridge Forrester di Beautiful, soap opera di successo che va in onda in Italia dal 4 giugno 1990 (prima su Rai Due, poi su Canale 5 e Rete 4). Nel 2012, dopo 25 anni di onorata carriera, la decisione di non rinnovare il contratto e di lasciare il cast. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli Usa il mese successivo, mentre in Italia la ...