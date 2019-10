La difesa del pianeta? Meglio un abito haute couture a meno di duecento euro

Mondo di mezzo - la difesa di Carminati ha presentato l’istanza di revoca del 41 bis : È stata presentata formalmente al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l’istanza per la revoca del 41 bis da parte dei difensori di Massimo Carminati per cui come per gli altri imputati nel processo sul “Mondo di mezzo” è caduta l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Spetta infatti al Guardasigilli infatti firmare il provvedimento per il cosiddetto carcere duro così come revocarlo. L’ex Nar, ...

Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha scelto come nuovo ministro della difesa Prabowo Subianto - suo rivale alle elezioni del 2014 e del 2019 : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha presentato il nuovo governo, due giorni dopo il formale inizio del suo secondo mandato. Alla Difesa ha nominato il suo rivale alle presidenziali Prabowo Subianto, un ex generale molto vicino all’élite più tradizionale del

Ultrà ucciso a Milano - la difesa di Manduca : «Io tifoso dell'Inter - non l'ho investito» : «Guidavo io quell'auto ma non l'ho investito io, io non sono un tifoso del Napoli, ma mi piace l'Inter, mi sono anche tesserato nella tifoseria dell'Inter il 21 dicembre...

Cile - chi è il Capo della difesa che ha imposto il coprifuoco. Padre e zio erano aguzzini di Pinochet : Ha detto di “essere un uomo felice e di non essere in guerra con nessuno”, ma Javier Iturriaga Del Campo, oltre ad essere il Capo della Difesa nazionale in Cile e a dover gestire lo Stato d’emergenza in questi giorni, è in realtà conosciuto come un “hombre duro” (uomo duro), una voce al comando di poche parole. È stato scelto dal presidente Cileno, Sebastian Piñera, per gestire una delle più gravi crisi che sta vivendo il paese nella sua ...

Live Teramo-Paganese Serie C : Erra a difesa dell'imbattibilità - pronto riscatto per Tedino : Allo stadio Gaetano Bonolis il Teramo ospita la Paganese nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie C Girone C: gli azzurrostellati sono la vera sorpresa del torneo, attualmente all'ottavo posto in virtù dei 15 punti conquistati in nove incontri, frutto di quattro successi, tre pareggi e due sconfitte. I campani, dopo la sconfitta nel derby contro la Cavese al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sono reduci da quattro ...

La difesa dell'ambiente? Passa per la tecnologia : Protestare non basta. Per migliorare la salute del nostro pianeta, tocca trovare (e soprattutto studiare) delle soluzioni, e in questo la tecnologia può aiutarci. Questo il messaggio che sembra arrivare da Giorgia Pontetti, “ingegnere elettronico e astronautico con un animo contadino”, che alla Make

La prova del cuoco - Elisa Isoardi difesa da Lippi : “Attacchi ingiusti” : Elisa Isoardi troppo criticata a La prova del cuoco: interviene Claudio Lippi Oggi il conduttore Claudio Lippi ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ovviamente l’uomo ha parlato della sua esperienza alla guida de La prova del cuoco al fianco di Elisa Isoardi. Proprio su quest’ultima ha speso parole davvero al miele, asserendo di essere riuscito a costruirci un ottimo rapporto. E ...

Stadio Is Arena - la difesa del presidente Cellino : “inesistente l’ipotesi di abuso edilizio” : “Il pubblico ministero ha voluto introdurre un’ipotesi di abuso edilizio, ma e’ inesistente. Lo Stadio non e’ privato, ma del Comune. I beni sono del Comune e non c’e’ ne’ colpa, ne’ dolo, ne’ ci sono reati. E’ un processo fatto sull’uomo Cellino”. Inizia così l’arringa dell’avvocato Giovanni Cocco, difensore dell’ex presidente del Cagliari calcio, ...

La difesa della diversità è diventata paranoica e vede offese ovunque - : Marco Gervasoni Definirsi in base alle scelte sessuali o ai dati biologici? Un regresso, dice Douglas Murray S iete neri ma sostenitori di Trump? Vi chiameranno black face, finti neri, zio Tom. Siete donne ed elettrici o peggio leader di partiti conservatori o sovranisti? Sarete considerate nemiche delle battaglie per «rompere il tetto di cristallo», se non proprio fasciste da rapare a zero. Siete infine omosessuali e non di ...

L'esercito di Assad verso il nord della Siria in difesa dei curdi. Francia e Italia chiedono alla Turchia di fermarsi : Le truppe di Assad, con l’assenso di Putin, si muovono in difesa dei curdi della Siria del nord e sono vicine al confine con la Turchia. Dopo che gli americani hanno lasciato quei territori le popolazioni aggredite dalla Turchia guardano all’esercito Siriano come ultima speranza. I militari di Bashar al-Assad prenderanno posizione nelle prossime 48 ore nelle roccaforti curde di Kobane e Manbij.Oggi i ministri degli esteri Ue si ...

Delitto Desirée Mariottini - la difesa di Yussef presenta denuncia contro i genitori di lei : Continua ancora a far parlare di se il brutto caso di Desirée Mariottini, la 16enne che lo scorso anno venne brutalmente abusata e poi uccisa in un casolare abbandonato di Roma, precisamente in via Dei Lucani, al rione San Lorenzo. Per il Delitto in questione sono attualmente imputati Salia Yusif, Mamadou Gara, Brian Minteh e Alinno Chinna. Pochi giorni fa si è tenuto l'incidente probatorio, nel quale sono stati ascoltati i testimoni che in ...

Concorsi Ministero dell'Interno e della difesa-Aeronautica Militare : cv a ottobre-novembre : Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'inserimento di varie unità di personale professionale in qualità di esperto e tenente, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha proclamato un avviso pubblico per l'assegnazione con contratto a prestazione d'opera tramite procedimento di selezione ...

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni del general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, commissioner della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso da mesi a Hong

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, che è a capo della NBA, la principale lega di basket degli Stati Uniti, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso in