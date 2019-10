La città in guerra con le gang criminali nigeriane

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo Eugenia Fiore Spaccio, aggressioni, violenze in strada. Poi il blitz antidroga delle forze dell’ordine. La Lega: "Ferrara non gli darà scampo" A Ferrara è da poco passato mezzogiorno. Un gruppetto di ragazzi stranieri occupa le altalene dei bambini. Chiacchiera. Aspetta clienti come noi, due ragazzi in cerca di un po’ di droga da asporto. Basta uno sguardo: "Cosa vuoi? Cocaina va bene? Quanta ne vuoi?". Fanno cento euro al grammo. Ne ordiniamo alcune dosi per la sera, l’appuntamento (a cui non ci presenteremo) è per le 18. Stesso posto. "Ma adesso ne vuoi un po’?". Sono ormai anni che la "delle biciclette", famosa per i tortelli di zucca e la salama da sugo, si trova al centro delle cronache nazionali per episodi di violenza e traffico di stupefacenti. Per alcuni è "mafia nigeriana", per altri si tratta di "percezioni" esagerate ...

