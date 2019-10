La campagna You Are The Champions dei Queen è riuscita | ecco i fan-video ufficiali di tre

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Durante l'estate è partita laYou Are Thedei, un progetto che la band aveva lanciato per creare una viva collaborazione coi fan di tutto il mondo per realizzare trealternativi dei brani Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now e A Kind Of Magic. L'iniziativa dava la possibilità a musicisti e cantanti di eseguire Bohemian Rhapsody con i loro strumenti e le loro voci, ai ballerini di danzare sulle note di Don't Stop Me Now su una coreografia fornita dalla band e ai visual artist di cimentarsi nella realizzazione di un lyricper A Kind Of Magic. Il risultato è stata una collaborazione titanica tra ie i fan di tutto il mondo, che hanno partecipato da 121 Paesi per far parte del progetto, e secondo i dati della Universal Music hanno risposto all'appello più di 10.000 persone tra musicisti, cantanti, grafici e ballerini. I fan-dei tre ...

