Juventus | i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lecce | assente Cristiano

Fonte : sportfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’allenatore bianconero ha escluso il portoghese dalla lista dei, insieme a Douglas Costa e RamseyRonaldo riposa, l’attaccante portoghese non partirà con la squadra per, dove domani laaffronterà al Via del Mare la formazione di Liverani. L’allenatore bianconero ha deciso di concedere un turno di riposo a CR7, per averlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni. Fuori dalla lista anche Douglas Costa e Aaron Ramsey, mentre recupera Mattia De Sciglio. Questa la lista di: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 6. Khedira, 10. Dybala, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 23. Emre Can, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 35. Olivieri, 36. Han, 77. BuffonL'articolo, idi...

forumJuventus : ?? I convocati per #JuveFCLM ?? Out De Sciglio, Ramsey e D.Costa ?? Danilo ?? - JuventusFCYouth : #Under19 | ?? I convocati per #JuveFCLM di @UEFAYouthLeague ?? - TuttoMercatoWeb : Lecce-Juventus, i convocati di Sarri: out Cristiano Ronaldo, torna Danilo -