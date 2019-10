Juventus | Chiellini si racconta | “torno a marzo | pronto per l’Europeo CR7 è una iena

Juventus - Chiellini : “Ho deciso quando smettere” - svelata la data del ritiro : Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Il centrale bianconero ha parlato del suo ritiro e della carriera che vorrebbe intraprendere in futuro: “Quanto giocherò ancora? Un paio d’anni. Non di più. A me piacerebbe fare una carriera dirigenziale. Con grande calma perché penso che l’errore più grande di noi calciatori, finita la carriera, è pensare di ...

Chiellini Juventus - il capitano annuncia il ritiro : “Ecco quando smetterò” : Chiellini Juventus- Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“, Giorgio Chiellini ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione e anche sul suo prossimo e potenziale ritiro. Il difensore ha ammesso che giocherà per un altro paio d’anni prima di appendere le scarpette al chiodo. Futuro da dirigente e non d’allenatore: questo il piano dell’attuale difensore ...

Inter-Juventus - probabili formazioni : Sanchez - Chiellini e Douglas Costa indisponibili : Inter-Juventus di domenica 6 ottobre è senza dubbio una partita che mette di fronte le due formazioni che, insieme al Napoli, sono le più serie candidate alla conquista dello scudetto. Le due contendenti arrivano allo scontro diretto in un buon stato di forma dal momento che in campionato hanno raccolto solo vittorie tranne nella trasferta di Firenze dei bianconeri nel quale i campioni d’Italia in carica sono stati fermati sul pareggio. Esiti ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved non ha dubbi : “Dybala avrà il suo spazio - a De Ligt invece manca… Chiellini” : Il vice-presidente della Juventus ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match di Champions contro l’Atletico Madrid Serata di Champions League per la Juventus, che comincia oggi l’ennesimo assalto alla massima competizione europea, dopo aver ottenuto due finali negli ultimi cinque anni. Foto Francesca Soli /LaPresse Si parte con la trasferta in casa dell’Atletico Madrid, un match insidioso che i bianconeri ...

Juventus - infortunio Chiellini : novità sui tempi di recupero - i dettagli : infortunio Chiellini- Brutto ko con lesione del legamento crociato. La Juventus perde il suo capitano proprio all’inizio della stagione. Chiellini, già operato con intervento perfettamente riuscito, inizierà subito la sua maratona verso il ritorno in campo. Stando alle prime indiscrezioni, il difensore bianconero dovrà stare fermo per circa 5-6 mesi, ma tutto potrebbe dipendere da […] More

LISTA CHAMPIONS Juventus/ Sarri taglia Mandzukic - Chiellini ed Emre Can : Dybala c'è : LISTA CHAMPIONS JUVENTUS, ecco gli esclusi: Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic ed Emre Can tagliati da Sarri. Presenti invece Aaron Ramsey, Paulo Dybala

Juventus - consegnato l'elenco per la Champions : esclusi Chiellini - Mandzukic ed Emre Can : Nelle ultime settimane si è parlato molto della compilazione da parte della Juventus della lista Champions. I bianconeri, infatti, hanno una rosa composta da 25 giocatori, ma nell'elenco europeo ne possono inserire solo 22. Dunque in molti si sono chiesti chi sarebbe rimasto fuori da questa lista. Purtroppo nei giorni scorsi Giorgio Chiellini si è rotto il crociato e perciò il suo nome per forza di cose non è presente in questo elenco. Le altre ...

Lista Champions Juventus : esclusi Emre Can - Mandzukic e Chiellini : La Juventus di Maurizio Sarri ha diramato la Lista Uefa per la Champions. Sono stati esclusi Chiellini (infortunato), Emre Can e Mandzukic. 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon L'articolo Lista Champions Juventus: esclusi Emre Can, ...

Juventus - dopo Chiellini anche De Sciglio va ko : è già allarme in difesa : La Juventus si scopre fragile in difesa. A preoccupare non sono tanto i tre gol subiti contro il Napoli, ma le poche scelte di Sarri, il quale rischia di arrivare senza alternative nella fase più calda della prima parte di stagione. Giorgio Chiellini rimarrà fuori per almeno sei mesi, mentre Mattia De Sciglio si è fermato sabato scorso e potrebbe averne per un mese o forse di più. Così per la sfida contro la Fiorentina del 15 settembre e per ...

Luciano Moggi - Juventus : quanto peserà l'infortunio di Giorgio Chiellini : Un brutto infortunio in allenamento toglie Chiellini al calcio almeno per 5/6 mesi, a risentirne saranno la nazionale e la Juve, essendo Giorgio un allenatore in campo che sa posizionare i compagni a seconda dell' avversario. È nato alla scuola di Montero, difficile trovarne un altro di uguale tempr

Infortunati Juventus - svelati i tempi di recupero di Chiellini e De Sciglio : Infortunati Juventus – Inizio dolce-amaro per la nuova Juventus di Sarri, due vittorie su due, sprazzi di Sarrismo e di dominio del gioco, nonostante il blackout di 20 minuti contro il Napoli ma soprattutto due Infortunati: Chiellini e De Sciglio. Molto più gravi le condizioni del capitano bianconero rispetto al terzino, però l’ex Milan era […] More

Lista Champions League Juventus - oggi l’elenco completo : cosa cambia dopo l’infortunio di Chiellini : Nelle serata di ieri è andata in archivio la finestra di calciomercato, campagna estiva dai due volti per la Juventus, sono arrivati comunque calciatori importanti come il difensore de Ligt, i centrocampista Ramsey e Rabiot a parametro zero mentre è andato in porto lo scambio tra Cancelo e Danilo, l’ex Manchester City si è già messo in mostra con buone giocate ed il gol contro il Napoli. Tanti problemi invece in uscita dove la ...

Juventus – Infortunio Chiellini : domani l’intervento - ecco quando tornerà in campo : Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore ...

Juventus - Chiellini promette : rientrerà a marzo quando si deciderà la Champions (RUMORS) : La nota stonata di fine agosto alla Juventus è stata sicuramente l'infortunio rimediato da Chiellini: la rottura del crociato anteriore è stata una mazzata sia per il giocatore ma in generale per tutta la rosa bianconera, che non avrà il suo leader a guidarla. La presenza in panchina però nel match contro il Napoli si è dimostrata decisiva per la Juventus, in quanto il bianconero ha dato coraggio e sostegno a tutti, essendo oramai un riferimento ...