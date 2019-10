Jessica Morlacchi bocciata al provino per Tale e Quale | “Meglio così!”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 25 ottobre 2019)Show,al primo: “E’ stato meglio così” Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia, concorrente aShow 2019, che stasera tornerà in gara per la prima puntata del torneo che vede la sfida tra i 6 concorrenti migliori di questa stagione e i 6 concorrenti più bravi dell’anno scorso. E nell’intervista in questione, l’ex voce dei Gazosa ha rivelato di aver sostenuto un’altra volta ilper partecipare aShow, senza però riuscire a superarlo.suha infatti dichiarato: Avevo provato a partecipare già 6 anni fa, ma ilè andato male. Col senno di poi posso dire che è stato meglio così. All’epoca non ero ancora pronta a godermi questa ...

ItaliaCharleroi : Ora in onda: Marco Masini - Nel Mondo Dei Sogni (feat.Jessica Morlacchi) su Radio Italia Charleroi - MeteoWeek : Jessica Morlacchi chi è | carriera | vita privata della cantante -