Jaguar – In Gran Turismo la futuristica sportiva interamente elettrica

(Di venerdì 25 ottobre 2019)presenta la sua primavirtuale. Ladebutta inSport nel corso dell’eventoWorld Tour di Tokyoha presentato oggi la sua primavirtuale: laVisionCoupé. Questo futuristico EV è destinato ad unirsi alla gamma delle altre Vision nella serie. L’Vision GT Coupé è stata progettata e sviluppata da zero traendo ispirazione dallade tradizione del marchio nelle competizioni sportive. Le iconiche C-type e D-type hanno influenzato il suo audace design futuristico, mentre l’I-TYPE 4 della Formula E, e le vetture dell’I-PACE eTROPHY hanno offerto i fondamenti tecnici per le sue incredibili prestazioni in gara. Per lo sviluppo di questavettura, i designerhanno avuto la massima libertà ...

