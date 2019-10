Jack Rodwell alla Roma? Calciomercato svincolati | provino a Trigoria anche di Buchel

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 25 ottobre 2019): il centrocampista britannico è aassieme all'ex Empoliper un

DiMarzio : Come svincolato, la @OfficialASRoma sceglie Jack #Rodwell: è atteso per le visite, di infortuni ne ha avuti abbasta… - FabrizioRomano : La Roma prepara l'acquisto a centrocampo: avanti tutta per Jack Rodwell da svincolato, visite mediche in preparazio… - angelomangiante : La Roma ha scelto Jack #Rodwell, già nazionale inglese. Centrocampista classe '91. Svincolato. Ha giocato nel Manch… -