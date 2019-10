Italia Viva raggiunge Forza Italia Il sondaggio che rivoluziona tutto

Italia Viva - la deputata Occhionero lascia LeU e va con i renziani : “Qui perché si punta sul femminismo. Boschi capogruppo bella scelta” : Nuovo acquisto per Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi conquista un nuovo seggio alla Camera, quello di Giuseppina Occhionero, deputata eletta in Molise con Liberi e Uguali. “Ho scelto di aderire a ItaliaViva perché mi riconosco in un progetto che guarda al futuro, alla crescita del Paese e dei suoi territori, che parte da dichiarazioni di identità forti, come il femminismo e l’ambientalismo, il merito e l’equità, e ha il coraggio di ...

Prescrizione - Bonafede : “Riforma in vigore dal primo gennaio”. Pd - Leu e Italia Viva : “Rinviare”. Forza Italia prova uno sgambetto per bloccarla : “La riforma della Prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio” ha affermato il ministro Alfonso Bonafede, al termine dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La riforma venne approvata dal precedente governo ma il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato una proposta di legge per impedirne l’entrata in vigore. Proposta a cui si è aggiunta la firma di Riccardo Magi (+Europa), che ...

Occhionero per Renzi. New entry in Italia Viva : New entry per Italia Viva alla Camera. La deputata Giuseppina Occhionero lascia Leu per aderire alla formazione politica di Matteo Renzi. “ho seguito i lavori della Leopolda e mi è piaciuto il progetto, è valido e guarda al futuro” dice in un’intervista al Foglio. Compagna di banco a Montecitorio di Pier Luigi Bersani, Occhionero viene dal Molise. “Mi convince il progetto, ma anche la squadra: giovane, ...

"Il palco di Narni è un errore - Italia Viva è invitata - ma non ci sarà" : Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, risponde al telefono: “Sto andando verso l’aeroporto”.Scusi senatore, da Roma per andare in Umbria non serve l’aereo.“Infatti non vado in Umbria. Torno a Palermo”.Ma venerdì mattina sullo stesso palco a Narni ci saranno Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio per la chiusura della campagna elettorale. Fate parte della stessa coalizione, ...

Elezioni Umbria - Di Maio annuncia evento di coalizione per la chiusura della campagna elettorale. Italia Viva : “Noi non ci saremo” : Ci sarà Di Maio, che l’ha annunciata e la sta organizzando. Ci sarà il premier Conte, idem il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E ha confermato la sua presenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza, in rappresentanza di Leu, azionista di minoranza del governo giallo rosso al pari di Italia Viva di Matteo Renzi. Che, però, sarà assente. Per motivi politici, perché “non siamo candidati”. E così l’assenza dei ...

Sondaggi : Italia Viva di Renzi giù nonostante la Leopolda : Secondo l’ultimo Sondaggio politico realizzato da Ixé per Carta Bianca, la Lega rimane per distacco il primo partito, davanti a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Male Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che perde mezzo punto percentuale anche nella settimana della Leopolda. Dal Sondaggio realizzato per la trasmissione di approfondimento condotta da Bianca Berlinguer su Rai Tre, al 22 ottobre i consensi per il partito di ...

"Quei soldi alle famiglie con figli" Via Quota 100 - Italia Viva non molla : "Continuiamo a pensare che sarebbe più utile destinare le risorse di Quota 100 alle famiglie con figli, e presenteremo un emendamento in tal senso in Parlamento. Perché in Parlamento questo si fa: si prova a dar corpo alle proprie idee su come allocare al meglio le... Segui su affarItaliani.it

Ultimi sondaggi politici elettorali Ixè - picchiata a sinistra - scendono Pd e Italia Viva - lieve calo della Lega - salgono FDI e M5s : Al programma Carta Bianca su Rai 3 sono stati presentati le nuove intenzioni di voto di Ixè. I sondaggi danno il centrodestra in forte vantaggio sul centrosinistra e un M5s, dopo lungo tempo, in lieve crescita. I sondaggi resi noti Ixè hanno evidenziato come i continui litigi tra Pd e Italia Viva stanno nuocendo a entrambi. Il PD è in caduta libera e allo stato attuale è il terzo partito d’Italia al 19,8%, Italia Viva, invece, ...

Sondaggi - Ixè : “Italia Viva al 3 - 5%”. Renzi ha perso lo 0 - 5% nella settimana della Leopolda : La Lega resta il primo partito, seguita a una decina di punti di distacco da M5s e Pd. Si amplia il seppur esiguo vantaggio di Fratelli d’Italia su Forza Italia, mentre Italia Viva perde mezzo punto nella settimana della Leopolda. Sono i risultati dell’ultimo Sondaggio realizzato da Ixè per Carta Bianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Raitre. Nelle intenzioni di voto degli italiani il Carroccio ...

Iv : Verdini - ‘siamo al Nazareno bonsai - 5% Italia Viva e 5% Forza Italia’ : Roma, 24 ott. (Adnkronos) – ‘Quello è il Nazareno bonsai!”. Denis Verdini commenta così l’ipotesi di un dialogo tra Italia Viva e Forza Italia, secondo quanto riferisce ‘Il Foglio’ in edicola oggi. ‘Il mio -è il prosieguo della riflessione- aveva quasi il 60 per cento”, adesso è un ‘cinque e cinque”, cinque il partito di Matteo Renzi, cinque quello di Silvio Berlusconi. Verdini, ...

Italia Viva - la battuta di Luca e Paolo a l’Assedio : “Il logo? È il partito con le ali…” : Luca e Paolo ospiti della seconda puntata de l’Assedio di Daria Bignardi, in onda tutti i mercoledì sul Nove alla domanda della conduttrice di dare un loro parere sul nuovo partito di Matteo Renzi “Italia Viva” rispondono senza tentennamenti “Il partito con le ali?” alludendo al logo simile a quello una famosa marca di assorbenti igienici. Luca Bizzarri ha poi continuato: “Ma possibile che nessuno abbia detto ‘ma ragazzi ci prendono in ...

Il ministro Boccia : “Italia Viva scorretta su Quota 100 - sta solo facendo propaganda” : "Se l'obiettivo di Italia Viva è provare a danneggiare il Partito democratico, non sono non glielo permetteremo, ma saremo molto duri", afferma il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. E attacca il partito di Matteo Renzi sul cavallo di battaglia della Lega: "Se chiudi la manovra senza dire nulla e il giorno dopo annunci un emendamento su Quota 100, sei semplicemente scorretto".Continua a leggere

Volano gli stracci tra Pd e Italia Viva : i nuovi sondaggi puniscono entrambi : Zingaretti attacca Renzi: "Surreale l'ossessione di denigrare il partito di cui si faceva parte fino a due settimane fa...

Volano gli stracci tra Pd e Italia Viva : "Renzi ossessionato" : Zingaretti attacca Renzi: "Surreale l'ossessione di denigrare il partito di cui si faceva parte fino a due settimane fa...