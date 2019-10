Italia Viva | la deputata Occhionero lascia LeU e va con i renziani | “Qui perché si punta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Nuovo acquisto per. Il partito di Matteo Renzi conquista un nuovo seggio alla Camera, quello di Giuseppinaeletta in Molise con Liberi e Uguali. “Ho scelto di aderire ami riconosco in un progetto che guarda al futuro, alla crescita del Paese e dei suoi territori, che parte da dichiarazioni di identità forti, come il femminismo e l’ambientalismo, il merito e l’equità, e ha il coraggio di declinarle nei programmi e negli stessi organismi di partito”, dice la parlamentare in una nota diffusa per confermare la sua adesione ai. Eletta quasi a sorpresa in Molise, prima di entrare a Montecitorioera stata assessore alla Cultura e al Turismo a Campomarino, in provincia di Campobasso. Ha anticipato la decisione di passare coicon un’intervista al Foglio in cui spiegava di essere stata attratta dalla ...

