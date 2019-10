iPhone 11 Pro | vale la pena comprarlo solo per la fotocamera?

Fondamentale iOS 13.2 per risolvere tanti problemi sugli iPhone : ecco quando uscirà : Inutile negarlo, sono in tanti ad aspettare l'uscita di iOS 13.2, l'aggiornamento Apple atteso un po' come l'unica soluzione possibile ai problemi riscontrati sugli iPhone a seguito del primo update iOS 13 e poi pure ai firmware minori iOS 13.1. Sulla specifica data di uscita (più che probabile) ci sono delle informazioni valide da fornire ai lettori. Le notizie trapelate in merito all'uscita dell'aggiornamento iOS 13.2 sono state rese note ...

Con iOS 13.1.3 mitigati i problemi di batteria su iPhone? Segnali incoraggianti : I problemi di batteria su iPhone a che punto sono dopo il rilascio dell'aggiornamento iOS 13.1.3.? Il lavoro degli sviluppatori in riferimento all'autonomia di nuovi ma soprattutto vecchi melafonini può dirsi finalmente perfetto o quasi? L'ultimo aggiornamento Apple ha fatto capolino due giorni fa, esattamente la sera di martedì: motivo per cui è proprio il momento di sottolineare quali sono i primi riscontri degli utenti. I problemi di ...

Come spegnere e forzare riavvio iPhone 11 - 11 Pro e Max : Lo scorso 10 settembre Apple ha finalmente presentato la nuova gamma di iPhone, formata da tre modelli: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Tali modelli, avendo ereditato il design dei dispositivi leggi di più...

Cover iPhone 11 Pro a 6€ : meglio dell’originale da 45€! : “No, non sono stato pagato per dirlo e non sono stato sponsorizzato. Anzi a saperlo prima non avrei speso 45€ per la Cover originale Apple, piuttosto avrei atteso di provare questa di 6€ di EasyAcc leggi di più...

Manuale iOS 13.1 iPhone 11 Pro istruzioni Italiano : Manuale iOS 13.1 Pdf iPhone 11 Pro Scarica la guida uso smartphone Apple Download Manuale utente per usare tutte le funzioni dell’ iPhone 11 Pro iOS 13.1.

iPhone 11 Pro - il display si graffia con estrema facilità e gli utenti protestano (VIDEO) : iPhone 11 Pro, nuovo top di gamma di casa Apple, è uno dei dispositivi più ambiti dai consumatori. Tuttavia, la punta di diamante dell'azienda di Cupertino (anche in versione standard) sembrerebbe non aver convinto in termini di resistenza. Moltissime le segnalazioni degli utenti che, fin dai primi giorni di utilizzo, hanno lamentato la presenza di macchie e graffi sul display. Lo schermo di Apple iPhone 11 Pro non convince Per quanto lodevoli ...

iPhone 11 Pro e Pro Max hanno difetti al display? : iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max potrebbero avere un difetto al display visto l’elevato numero di utenti che hanno riscontrato graffi senza che venisse a contatto con elementi che potessero generarli. Le segnalazioni sulle pagine di supporto di Apple sono davvero tante per essere solo un caso e (Continua a leggere)L'articolo iPhone 11 Pro e Pro Max hanno difetti al display? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

iPhone 11 - la nostra prova premia le foto e le prestazioni - lo schermo poteva essere migliore : iPhone 11 è il terzo smartphone in prova tra quelli presentati da Apple a inizio settembre, dopo iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. è il successore naturale dell’iPhone XR dello scorso anno, con cui condivide display e dimensioni. Le novità riguardano il processore A13 Bionic, una seconda fotocamera posteriore, nuove funzioni software (come i video in slow-motion attraverso la selfie cam) e varianti cromatiche che ammiccano al pubblico più ...

iPhone 11 Pro Max - la nostra prova premia fotografia e prestazioni - meno l’ergonomia e il prezzo : Se iPhone 11 Pro è troppo compatto per i vostri gusti, ecco iPhone 11 Pro Max. È il top di gamma “XXL” di casa Apple, con uno schermo da 6,5 pollici. Analogamente all’11 Pro presenta per la prima volta tre fotocamere posteriori e il sistema operativo iOS 13. Fra i punti di forza ci sono l’autonomia, la qualità fotografica e dello schermo, e le prestazioni. meno apprezzabili l’ergonomia e il prezzo di listino, che è ...

Ecco perché Consumer Reports promuove l’iPhone 11 Pro Max come miglior smartphone : Consumer Reports incorona il nuovo Apple iPhone 11 Pro Max come il miglior smartphone promuovendo l'autonomia e la fotocamera L'articolo Ecco perché Consumer Reports promuove l’iPhone 11 Pro Max come miglior smartphone proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 cambiare display rotto con uno non originale provoca un errore : Purtropo i centri non autorizzati Apple non potranno più cambiare il display dell'iPhone 11 in quanto Apple ha installato un chip con una sub-routine in grado di dialogare con il sistema operativo del iOS dell'iPhone.

Apple iPhone 11 Pro non supera i test di caduta di Altroconsumo : Altroconsumo ha messo sotto stress il nuovo Apple iPhone 11 Pro e i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max per verificarne la solidità strutturale. Complessivamente tutti e tre gli smartphone sono dispositivi di qualità ottima, però iPhone 11 Pro non ha superato le prove di caduta. I laboratori di Altroconsumo da tempo hanno iniziato a testare in laboratorio gli smartphone indirizzati ai consumatori, per confortarli sotto una molteplicità di ...