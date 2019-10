Interferenze russe elezioni Usa 2016 | Casa Bianca apre indagine penale su “complotto”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Per oltre due anni, il presidente statunitense Donald Trump ha attaccato ripetutamente le indagini sullenelledele sui suoi presunti legami con Mosca, definendole 'illegali', una 'caccia alle streghe', un 'complotto', anche mesi dopo la loro conclusione. Ora, la sua amministrazione ha aperto un'sulle origini delle indagini dell'Fbi. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha infatti trasformato la revisione amministrativa dell'sulle possibilinellepresidenziali in un'inchiesta. A riferirlo, per primi, sono stati New York Times e Fox News. La decisione riconosce al procuratore John Durham il potere di citare in giudizio testimoni e documenti, di convocare un gran giurì e di presentare accuse penali. Una fonte della tv conservatrice ha detto che l'ispettore del dipartimento di Giustizia, ...

