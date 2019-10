Inter-Parma | Serie A calcio | programma | orario e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Dopo la tre-giorni di coppe europee è tempo di tornare a pensare allaA, che nel weekend vedrà disputarsi il suo nono turno. Gli uomini di Conte, vittoriosi per 2-0 sul Borussia Dortmund in Champions League, riceveranno a San Siro unrilanciatosi prepotentemente dopo il 5-1 rifilato al Genoa meno di sette giorni fa. Andiamo quindi a scopriree tv della sfida e le: Sabato 26 ottobre 2019A – 9a giornatad’inizio alle ore 18 – Stadio San Siro Diretta tv: la partita sarà visibile in diretta su Sky SportA e su Sky Sport HD 251, in streaming su Sky Go. Le(3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Politano. All Conte(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, ...

