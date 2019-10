Inter | Conte pazzo di Esposito | il tecnico vorrebbe blindare l' attaccante

Inter - Antonio Conte pensa alla soluzione young : “infortuni? Dobbiamo fare di necessità virtù. Esposito? L’età non conta” : Antonio Conte archivia il successo sul Borussia Dortmund e pensa al Parma: la rosa è rimaneggiata, ma c’è Esposito in rampa di lancio “pensare a noi stessi“, è questo il mantra di Antonio Conte che non vuole farsi influenzare da discorsi esterni alla sua Inter. Del resto, nelle difficoltà un gruppo forte ha bisogno di compattarsi con serenità. Difficoltà non di certo di risultati, è ancora fresco l’entusiasmo del ...

Inter - Conte : “Fare attenzione al Parma. Tornare sul mercato per un attaccante? Vedremo” : “Siamo amici di infanzia con il ds Faggiano. D’Aversa l’ho conosciuto quando ho iniziato a fare l’assistente a De Canio a Siena e lui era giocatore. C’è un rapporto stretto tra le famiglie. Sono Contento stia facendo bene. Noi dovremo fare grande attenzione. Il Parma è una squadra in salute, non dovremo lasciare spazio alle loro ripartenze. Hanno giocatori letali in contropiede come Gervinho”. Sono le ...

Umbria - centrosinistra e M5s sul palco per Bianconi : la prima foto di gruppo. Conte : “Qui esperimento Interessante. Serve gioco di squadra” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata scattata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del governo Conte 2, si preparano a ...

Inter-Dortmund - Conte : “partita tattica - adesso testa al Parma” : “E’ stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, a Dortmund sarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l’anno scorso hanno lavorato tanto ...

Inter-Borussia Dortmund - Conte alza la voce : “siamo ancora vivi - faremo di tutto per tenerci stretta la Champions” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato nel post match la vittoria sui tedeschi, chiedendo ai propri giocatori di non montarsi la testa Prima vittoria in Champions League per l’Inter quest’anno, i nerazzurri superano a San Siro il Borussia Dortmund e si rilanciano in classifica, alimentando le proprie chances di qualificazione agli ottavi. LaPresse/Marco Alpozzi Una prestazione davvero positiva quella fornita da Lautaro ...

Inter-Borussia Dortmund 2-0 : Lautaro e Candreva - la prima gioia europea di Conte riapre il discorso qualificazione : Di difesa, di furbizia, anche un po’ di classe. Quella di Lautaro Martinez, gol decisivo (e un rigore sbagliato, ininfluente). Ma anche di De Vrij e Brozovic, gli assist man che non ti aspetti. E di Sebastiano Esposito, 17 anni compiuti da poco, quasi un predestinato, che non ha ancora mai giocato in Serie A ma è giò capace di cambiare l’inerzia di un match del genere in Europa. Così l’Inter di Antonio Conte batte il Borussia Dortmund 2-0, vince ...

Martinez-Candreva - Inter da sballo contro il Dortmund : la squadra di Conte si rilancia per la qualificazione [FOTO] : Inter-Dortmund – Si è conclusa la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Inter di Antonio Conte che torna pienamente in corsa per la competizione. Successo per i nerazzurri che hanno avuto la meglio del Borussia Dortmund, successo pienamente meritato per i padroni di casa, partita deludente invece per il club tedesco che adesso dovrà necessariamente vincere proprio contro l’Inter nel ...

Inter – Borussia Dortmund - le scelte di Conte : Tutto confermato in casa Inter per quel che riguarda la formazione iniziale per la sfida contro il Borussia Dortmund. C’è Gagliardini a centrocampo al posto di Sensi, mentre in attacco spazio al tandem Lautaro-Lukaku. Queste le formazioni ufficiali della sfida: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Borussia Dortmund (4-4-2): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, ...

Inter - retroscena Nainggolan : “Conte era ‘malato’ per me - mi voleva a tutti i costi. La società però…” : Radja Nainggolan svela un retroscena di mercato in merito al suo addio all’Inter: il centrocampista belga racconta di essere stato scaricato dalla società nonostante l’apprezzamento di Conte La cessione in prestito di Radja Nainggolan dall’Inter al Cagliari è stata una delle trattative più chiacchierate del calciomercato estivo. Il centrocampista belga, a Milano da appena un anno, è stato scaricato senza mezzi termini, ...

LIVE Inter-Borussia Dortmund calcio - Champions League in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per Conte a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Borussia Dortmund, match valido per la Champions League 2019-2020. Alle ore 21.00 in nerazzurri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano in uno degli incontri più importanti di questo avvio di stagione. I ragazzi di Antonio Conte sono chiamati a vincere di fronte al ...

Inter-Borussia Dortmund - le probabili formazioni : ballottaggio a centrocampo per Conte : Terzo giro nella giostra per l’Inter di Antonio Conte. Dopo la delusione dell’esordio contro lo Slavia Praga e l’immeritata sconfitta al Camp Nou, la Champions mette di fronte ai nerazzurri il Borussia Dortmund. Si cerca la prima vittoria, ma non sarà facile. Pochi dubbi per il tecnico pugliese in merito alle scelte su chi mandare in campo. Difesa ed attacco sono certi, le incertezze rimangono a centrocampo. Chi ...

Calciomercato Inter - Conte molto scontento vuole due nuovi importanti arrivi : Antonio Conte in sala stampa dopo la partita con il Sassuolo non si è presentato. La versione ufficiale della società è stata che il tecnico era molto raffreddato. Alcuni maligni invece sostengono che l’allenatore dell’Inter era molto sContento del risultato e degli ultimi palpitanti minuti nei quali il Sassuolo ha “rischiato” di pareggiare. Antonio Conte ha espresso a Marotta la voglia di cambiare fisionomia al ...

Manovra - Conte : con Ue normale Interlocuzione : Conte:"C'e' una lettera da Bruxelles alla quale il ministro dell'Economia risponderà, forniremo tutti i chiarimenti, non siamo preoccupati

Maltempo Piemonte - Cirio : “A Conte chiederò Interventi economici e anti burocrazia” : Vista la gravità della situazione, questa mattina il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, si è recato in Prefettura ad Alessandria, dove ha incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Marco Gabusi, parlamentari ed amministratori locali.Al premier Giuseppe Conte, che incontrerà nel pomeriggio a Torino, il presidente della Regione ...