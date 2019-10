Instagram rimuove i filtri “effetto chirurgia plastica”

Instagram rimuoverà tutti i filtri che promuovono la chirurgia estetica : Instagram rimuoverà dalla sua app tutti i filtri che promuovono in qualche modo la chirurgia estetica. I filtri sono delle popolarissime funzioni aggiuntive di Instagram che permettono di modificare i video e nelle fotografie, intervenendo in alcuni casi sui tratti

Instagram rimuoverà una funzione poco usata entro la settimana : dite addio a Segui già : Instagram sta per perdere un altro suo pezzo e questa settimana, non sappiamo precisamente quando, rimuoverà la scheda Segui già, con tutto ciò che ne consegue. L'articolo Instagram rimuoverà una funzione poco usata entro la settimana: dite addio a Segui già proviene da TuttoAndroid.

Instagram bloccherà e rimuoverà post che promuovono diete miracolose e chirurgia estetica : Instagram bloccherà e rimuoverà dalla piattaforma tutti i contenuti che promuovono diete facili, perdita di peso e interventi di chirurgia estetica per gli utenti adolescenti. Come ha spiegato la CNN, il social network ha dichiarato che tutti gli iscritti con meno di 18 anni non potranno più vedere post che invitano all'utilizzo di determinati prodotti dimagranti o che sottolineano la bontà della chirurgia plastica. Ovviamente verranno esclusi ...

Benedetta Parodi - gaffe su Instagram : costretta a rimuovere la foto : Benedetta Parodi è tornata al timone di ‘Bake Off Italia, dolci in forno’. La settima edizione dello show, in onda su Real Time dal 30 agosto, la rivede al fianco di Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio ed Ernst Knam. La sorella di Cristina non vedeva l’ora di ripartire e attraverso il promo, ha dato appuntamento ai suoi tanti follower di Instagram verso nuove gustose avventure culinarie: “È tutto pronto, benvenuti a Bake Off Italia!”, ha ...