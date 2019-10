Influenza | colpisce 50 milioni di europei all’anno | fino a 70mila i morti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’ogni anno in Europaa 50di persone e le sue conseguenze provocano da 15 al’anno, su un totale di decessi a livello mondiale che oscilla tra 290 e 646mila. Si stima inoltre che il 30% del peso delle malattie trasmissibili in Europa sia dovuto all’. Non solo: l’alto numero di infezioni, da lievi a moderate, provocano assenze di lavoro e perdita di produzione oltre a pesare fortemente sui servizi sanitari e l’assistenza sociale. I ‘numeri’ arrivano dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in occasione della Settimana per la consapevolezza dell’, campagna di comunicazione promossa dalla Regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’– ricorda l’Ecdc nel focus pubblicato sul suo sito – ...

Agenzia_Ansa : L' #influenza colpisce ogni anno 50 milioni di europei Ne muoiono fino a 70.000 persone, ottobre il mese per vaccin… - fisco24_info : Oms contro fake su influenza, colpisce 50 milioni in Ue: Ne muoiono 70mila persone,campagna per sconfiggere luoghi… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L' #influenza colpisce ogni anno 50 milioni di europei Ne muoiono fino a 70.000 persone, ottobre il mese per vaccinarsi… -