In Sicilia è ancora allerta meteo | ecco dove

Meteo - l’Ottobrata entra nel vivo con un sabato quasi estivo sull’Italia : +30°C in Sicilia - +29°C in Sardegna e domani farà ancora più caldo [DATI] : Meteo – Continuano a salire le temperature nel pomeriggio di questo sabato 12 ottobre, che su buona parte del Sud ha tutto l’aspetto di un pomeriggio estivo . È una giornata con temperature oltre la media su quasi tutta l’Italia e con bel tempo diffuso. Ma le temperature più alte si registrano al Sud, soprattutto tra Sardegna , Sicilia e Calabria. In Sicilia , sono stati raggiunti i +30°C , segue la Sardegna con picchi di +29°C poi Calabria, ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora maltempo - criticità arancione nel Messinese : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia e che ha causato danni e disagi in Calabria e in Sicilia. Molte le scuole chiuse in diversi comuni Siciliani. Le piogge hanno causato danni e disagi soprattutto nelle province di Vibo e di Palermo. L’ondata fredda in Sicilia prosegue anche per la giornata di domani, come spiega un’Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. Si prevede criticità ...