Immigrazione | il Dossier Idos dà ragione a Salvini | meno arrivi meno morti I

Dossier Immigrazione 2019 - gli stranieri guadagnano il 21 - 9% in meno : In base ai dati ISTAT, la popolazione straniera residente nella Regione Lombardia al 31 dicembre 2018 ammontava a 1.181.772 su un totale di 10.060.574 residenti; in crescita quindi di sole 27.937 unità (+ 2,4%) rispetto al 31 dicembre del 2017. Lombardia, stranieri il 3,3% dei residenti Negli ultimi 9 anni sono 289.934 i cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana ed oggi rappresentano il 3,3% dei cittadini residenti in ...