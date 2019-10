Ilva | Patuanelli | “Chiediamo rispetto accordo sindacale e ambientale | nuovo tavolo a

Caos ex Ilva. Sindacati in allarme : "ArcelorMittal in stato comatoso". L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli : Il Caos ha inizio nel più classico dei modi: una battaglia tutta interna ai 5Stelle. Diciassette senatori grillini, minacciando anche di far cadere il governo, hanno sottoscritto un emendamento per togliere le tutele legali ai manager di ArcerolMittal, ex Ilva, e ai commissari straordinari di Taranto. Così l’intera maggioranza, compreso il Pd, si è allineata e il cosiddetto “scudo legale” previsto dal ...

Ex Ilva - allarme dei sindacati : ?posti di lavoro a rischio. Patuanelli incontra l’azienda : Dopo lo stop all’immunità per i manager i sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno scritto al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, chiedendo una «convocazione urgente» al Mise su Arcelor Mittal. Grande preoccupazione per le «prospettive occupazionali»

Ex Ilva : Patuanelli - 'dopo ArcelorMittal incontro i sindacati' : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "E dopo incontrerò anche i sindacati". Così il ministro dello Sviluppo Stefano Pautanelli annuncia che a breve convocherà anche Fim, Fiom e Uilm sulla situazione relativa ad ArcelorMittal e al sito di Taranto alla luce dell'eliminazione dell’immunità penale per i vertici

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘tutela legale e immunità non parti contratto Mise-Mittal’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tutela legale né tanto meno l’immunità sono parti del contratto sottoscritto tra Mise e Mittal. Non è un elemento contrattuale che di fatto determina una rescissione automatica del contratto dopodiché Mittal desiderava specificare con norma primaria il fatto che la realizzazione del piano ambientale non ci fosse un’ipotesi di penale”.Con queste parole il ministro dello Sviluppo ...