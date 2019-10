Il solito Ibrahimovic | che stoccata alla Major League Soccer | “se vado via | nessuno si

Il solito Ibrahimovic - lo svedese si propone per la Serie A : “faccio la differenza” : Il solito Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante si dice ancora pronto per la Serie A. “Per come mi sento e per come gioco, faccio ancora la differenza, in Italia e in tutti i paesi” ha detto ai microfoni di Sky Sport nel giorno dell’inaugurazione della statua a lui dedicata a Malmoe. “Ritiro? Vediamo, ci sono tante cose a cui pensare, come vedere fisicamente che opportunita’ c’e’. Ma per giocare ...