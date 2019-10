Il seminario sessista di Ernst & Young | Non ostentare il tuo corpo | la

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Controllare la voce affinché non risulti sgradevolmente acuta, vestire in modo attraente ma non troppo sexy perché la “sessualità confonde la mente”, essere sane e in forma, sfoggiare sempre un bel taglio di capelli e mantenere un aspetto curato, a partire dalle unghie. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dalla società di contabilità internazionalea 30 dirigenti, durante undi formazione sul tema leadership ed emancipazione nella nuova sede di Hoboken, nel New Jersey, nel giugno 2018.Il training era intitolato Power-Presence-Purpose o PPP e i “consigli” erano contenuti in una dispensa di 55 pagine che una delle partecipanti, indignata, ha consegnato ad HuffPost Usa. L’intento della società sarebbe stato quello di fornire indicazioni utili a donne che si trovano ad operare in un ...

