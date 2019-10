Il segreto | spoiler 4-10 novembre | Maria Elena perderà la vita durante il suo matrimonio

Il segreto spoiler : Maria lascia la villa di Francisca e va a vivere con Fernando : Una storica protagonista della soap opera Il Segreto nelle nuove puntate farà un gesto clamoroso. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che non sarà più la stessa di prima dopo essere rimasta invalida. Nel capitolo numero 2.095, Fernando Mesia (Carlos Serrano) inviterà la sua ex moglie a trasferirsi con lui e i bambini a La Habana, precisandole che la nuova casa è molto più sicura rispetto alla villa di Francisca Montenegro (Maria ...

Il segreto - spoiler : Carmelo rimane vedovo a causa della vendetta di Francisca : Presto i telespettatori italiani dello sceneggiato Il Segreto assisteranno all’ennesima tragedia. Gli spoiler anticipano che dopo l’uscita di scena di Maria Elena Casaso de Brey, morta il giorno delle sue nozze, la cittadina di Puente Viejo verrà stravolta da un nuovo lutto. A perdere la vita in delle circostanze drammatiche sarà la maestra Adela Arellano (Ruth LIopis). Nel capitolo numero 2.093, la moglie di Carmelo Leal (Raul Pena) morirà ...

Il segreto - spoiler 25 e 26 ottobre : Elsa tace sulle sevizie subite da Rufina in cella : Gli spoiler de Il Segreto annunciano importanti colpi di scena per questo fine settimana. Nelle puntate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre in onda su Canale 5, Elsa Laguna vivrà un vero e proprio calvario a causa di Rufina, la sua compagna di cella che la sottoporrà a pesanti sevizie. Francisca Montenegro, invece, farà alcune indagini su Maria Elena, mentre Arceli Povedano terrà un importante discorso all'associazione delle donne. Il Segreto, ...

Il segreto - spoiler spagnoli : Eulalia alla ricerca di Francisca - Marcela contro Alicia : La popolare soap opera Il Segreto continua ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la settimana prossima, dicono che Eulalia Castro farà capire di aver rimesso piede a Puente Viejo per vendicarsi di Francisca Montenegro, visto che vorrà trovarla a tutti i costi. Marcela Del Molino invece sempre più distante dal marito Matias Castaneda, accuserà Alicia di aver rovinato la sua ...

Il segreto - spoiler : Adela muore ed Irene ferita dopo un incidente stradale : Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda a breve in Italia annunciano una nuova uscita di scena. Ebbene sì, Adela Arellano e Irene Campuzano avranno un grave incidente stradale dopo che Francisca Montenegro aveva ordinato la manomissione dell'impianto frenante dell'automezzo. Se la moglie di Carmelo morirà, la madre di Carmelo rimarrà ferita in modo grave. Il Segreto: Francisca vuole vendicarsi di Severo Una nuova tragedia colpirà ...

Il segreto spoiler al 2 novembre : la Laguna ha una grave malattia al cuore : Le anticipazioni relative alle prossime puntate de Il Segreto narrano colpi di scena all'apparenza imperdibili. Elsa continuerà la sua permanenza in prigione e la situazione peggiorerà sempre di più. Antolina, gelosissima di lei, deciderà di assoldare la sua compagna di cella Rufina per farla picchiare. In seguito al pestaggio, però, la Laguna apprenderà di avere una gravissima malattia al cuore. Nel frattempo, Isaac farà il possibile per ...

Spoiler Il segreto fino al 1º novembre : Elsa perde i sensi dopo l’aggressione in carcere : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Elsa che sarà vittima della terribile vendetta che verrà perpetrata nei suoi confronti da parte di Antolina. Quest'ultima deciderà di prendersi la sua rivincita sulla donna facendola finire nei guai. Elsa, infatti, sarà vittima di spietate violenze all'interno della cella ...

Il segreto - spoiler : Lola si getta tra le braccia di Prudencio sotto ricatto di Francisca : Le avventure della telenovela di origini spagnole Il Segreto continuano a sorprendere. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana Prudencio Ortega (Josè Milan) sarà preso di mira da Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il fratello di Saul crederà di aver trovato l’amore ma si sbaglierà poiché la new entry, Lola Mendana (Lucia Margo), si getterà tra le sue braccia sotto ricatto della darklady. ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler 28 ottobre : incontro segreto tra Nicoletta e Riccardo : La soap opera de Il Paradiso delle Signore 4 sta conquistando sempre più telespettatori sulla rete ammiraglia Rai grazie alla presenza di Alessandro Tersigni, Giorgio Lupano e Roberto Farnesi. Gli spoiler dell'undicesima puntata, in onda lunedì 28 ottobre dalle ore 15:40, svelano che Salvatore e Rocco Amato saranno protagonisti di una brutta litigata, mentre Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri non riusciranno a stare distanti, tanto da ...

Il segreto spoiler 24 e 25 ottobre : Elsa viene picchiata in galera : I prossimi appuntamenti con Il Segreto presentano delle anticipazioni davvero avvincenti. Nel corso delle puntate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, infatti, si assisterà all'arresto di Elsa. La giovane sarà condotta in galera con l'accusa di adulterio. A sporgere denuncia è stata proprio la rancorosa Antolina. Quando la giovane raggiungerà la sua cella, però, non avrà assolutamente un'accoglienza semplice. Una sua compagna, infatti, ...

Il segreto - spoiler al 3 novembre : Isaac ricatta Antolina - Elsa ha una grave malattia : Le vicende de Il Segreto continuano ad avere successo sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 28 ottobre al 3 novembre alle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero minaccerà di denunciare Antolina Ramos dopo aver capito che è dietro le percosse subite da Elsa Laguna in carcere. Proprio quest'ultima capirà di avere contratto una misteriosa malattia dopo essere stata visita dal dottor Zabaleta. Il Segreto: Antolina ...

Spoiler puntate 22-23 ottobre - il segreto : Prudencio minacciato da Pablo Armero : Quest'oggi 22 ottobre andrà in onda alle 16:10 su Canale 5 una nuova puntata della soap opera spagnola de Il Segreto. Secondo le ultime anticipazioni riferite alle puntate del 22 e 23 ottobre non mancheranno i colpi di scena. In particolare, ci sarà il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo in compagnia della sua nuova fidanzata, il cui nome è Maria Elena. Nel frattempo, Prudencio Ortega riceverà la visita inaspettata dell'usurario Pablo ...

Il segreto spoiler 22-23 ottobre : scontro tra Francisca e Fernando : Le puntate de Il Segreto di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre saranno molto avvincenti dal punto di vista della trama. L'avvenimento che genererà, sicuramente, maggiore sgomento riguarderà il ritorno di Fernando. Quest'ultimo, infatti, si presenterà a Puente Viejo accompagnato da una donna: Maria Elena. Questo evento genererà parecchia agitazione tra gli abitanti del paese, specie per Donna Francisca. La dark lady, infatti, non si fiderà ...

Il segreto - spoiler 21 e 22 ottobre : ritornano Gracia e Belen - Maria ritrova il Mesia : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate, a cui gli affezionati assisteranno lunedì 21 e martedì 22 ottobre dopo Uomini e Donne, rivelano che Gracia Hermosa torna a Puente Viejo per presentare la figlia Belen a Dolores, mentre Maria Castaneda apprenderà che Fernando Mesia si è fidanzato. Il Segreto, puntata 21 ottobre: Severo e Carmelo in ...