Il Sassuolo piega il Verona | De Zerbi respira | Djuricic firma l' 1-0 al Bentegodi

Buona la terza : alla Roma basta un tempo per piegare il Sassuolo : Roma – Prima vittoria per la Roma targata Paulo Fonseca. Allo stadio Olimpico ‘frullato’ via il Sassuolo grazie ad un primo tempo sontuoso. Le reti di Cristante, Dzeko, Mhkitaryan e Kluivert registrano i primi 3 punti della stagione, 5 totali dopo tre giornate e fanno felici i tanti tifosi sopraggiunti sugli spalti. Nella ripresa la sagra del palo, con altri 3 legni colti dopo il paio nel derby. Il Sassuolo reagisce ...