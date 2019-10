Il nuovo spot TV di Pokémon Spada e Scudo è un concentrato di nostalgia

Bper : Spotti nuovo responsabile ufficio bancassurance Vita : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Il Gruppo Bper rafforza il proprio team nel Wealth Management con l’ingresso in squadra di Sara Spotti, nuovo responsabile dell’ufficio bancassurance Vita. Sara Spotti, 44 anni, ha sviluppato la propria crescita professionale attraverso importanti esperienze nel Gruppo Aegon, in Monte dei Paschi di Siena e in Ubi Banca, fino ad arrivare alla più recente esperienza in Allianz Bank.L’ingresso di ...

In arrivo il nuovo spot di Italiaonline : Milano, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Più clienti al ristorante, più lavoro al negoziante, più tempo all’imprenditore, più successo al direttore. Italiaonline e ci guadagni online. Prima non eri online, adesso hai Italiaonline, prima facevi tu, ora non ci pensi più”. Così recita il jingle della nuova campagna pubblicitaria di Italiaonline, che torna in TV, in radio e sui digital media con uno spot che racconta i vantaggi ...

Buondì Motta - nuovo spot ironizza su musica neomelodica : polemica web : Buondì Motta fa ancora discutere. Dopo la pubblicità del 2017 in cui protagonista era una donna colpita da un asteroide, che aveva scatenato i commenti sul web, il nuovo spot apparso qualche giorno fa prende di mira la musica neomelodica napoletana. Nella clip si vede una famiglia riunita per la colazione, con un assistente vocale che esclama: "Ditemi come può una colazione essere leggere e nutriente allo stesso tempo. Oppure...musica Napoli!" ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa. Hotspot stracolmo - nell'isola è emergenza : All'alba è arrivato un barchino con 28 persone avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio. E resta irrisolto il problema della Ocean Viking: con 173 naufraghi a bordo è ancora senza un porto sicuro

Bianca Guaccero - polemiche per il nuovo spot di “Detto Fatto” : “È vergognoso”. Lei costretta a scusarsi : Sta suscitando molte polemiche il nuovo spot pubblicitario di Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Bianca Guaccero che tornerà in onda da lunedì 16 settembre. Il video incriminato fa parte di una serie di clip collegate tra loro e mostra la conduttrice nel suo camerino, intenta a prepararsi per il debutto: ad un certo punto entra nella stanza il comico Giampaolo Gambi che, offeso per uno scherzo ricevuto in uno spot ...

Romolo + Giuly - Francesco Totti protagonista del nuovo spot : San Pupone da Porta Metronia : Romolo + Giuly nello spot web arriva Francesco Totti nei panni di San Pupone La seconda stagione di Romolo + Giuly dal 16 settembre su Fox “Una serie per tutti, pure per Totti” conclude Francesco Totti nel nuovo spot web di Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana. Nel video Totti è San Pupone da Porta Metronia, santo col cucchiaio cui si rivolge Romolo (Alessandro D’Ambrosi) di evidente fede romanista, per chiedergli ...

Fitbit Versa 2 è il nuovo smartwatch da 200 euro che supporta Spotify e Amazon Alexa : Fitbit compie un salto in avanti nella produzione di smartwatch di fascia alta con il nuovo Versa 2, che è già prenotabile sul sito ufficiale con prezzi di 199,95 euro per la versione standard e di 229,95 euro per la Special Edition. I miglioramenti rispetto alla versione attuale sono molti. Il primo è l’introduzione di uno schermo AMOLED che può rimanere sempre attivo, per guardare dati e statistiche in tempo reale durante gli ...

Casting per alcuni spot promozionali e per il nuovo volto di Oriocenter : In questo periodo ci sono dei Casting aperti per realizzare alcuni spot di carattere promozionale e pertanto è aperta la ricerca di vari ruoli attoriali con pregressa esperienza in ambito recitativo. Sono poi tuttora in corso le selezioni per la ricerca del nuovo volto di Oriocenter. spot promozionali Per la realizzazione di alcuni brevi spot promozionali sono aperte le selezioni per la ricerca di quattro uomini e quattro donne di età compresa ...