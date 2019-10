Il gameplay di Yakuza | Like a Dragon si mostrerà a breve in un live stream di Sega

Yakuza : Like a Dragon è in arrivo in occidente il prossimo anno. Pubblicato un nuovo video gameplay : SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono felici di annunciare che l'ultimo capitolo della serie Yakuza di RGG, Yakuza: Like a Dragon (titolo giapponese - Ryu Ga Gotoku 7) arriverà in Giappone il 16 gennaio 2020 per PlayStation 4, con un'uscita occidentale prevista per il 2020. Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista ...