Il fine pena mai illegale? Il boss pentito era libero e faceva affari coi rifiuti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Valentina Raffa Carbonaro scarcerato grazie ai benefici E aveva puntato sul business della plastica Ragusa La mafia c'è, non è stata cancellata con un colpo di spugna, come qualcuno pensa solo perché non si registrano le stragi del passato. La mafia guarda al futuro con una capacità di riorganizzazione non indifferente ed è tra noi più di quanto non si immagini. Al sangue che, copioso, inondava i quartieri, per l'affermazione dell'egemonia o per regolare i conti, preferisce i soldi. Nea palate puntando, nel Ragusano, sul riciclo della plastica dismessa dalle serre. Lo hanno scoperto le squadre mobili di Ragusa e Catania che indagavano da 5 anni, e adesso che hanno ricostruito dinamiche, gerarchia della consorteria criminale di stampo mafioso detta «stidda» e metodi di azione, hanno postoal business arrestando 15 persone tra capi, complici e faccendieri cui ...

