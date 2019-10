Fonte : today

(Di venerdì 25 ottobre 2019) "Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”: un ricercatore del Natural History Museum di Londra si è imbattuto in...

ColtivandoOggi : RT @rep_ambiente: Un coleottero di nome Greta: omaggio a Thunberg - novasocialnews : Il coleottero Greta, la nuova specie prende il nome dall’attivista #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - IlPrimatoN : Si chiama 'Nelloptodes gretae' ed è un piccolo coleottero cieco. I più burloni hanno già iniziato a ironizzare ?? -