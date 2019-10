Il CEO di Huawei “beccato” in aeroporto con un Apple iPad

Mai il sistema operativo Huawei sostituirà Android - parola di CEO Zhengfei : Un nuovo chiarimento sul sistema operativo Huawei e sulla sua vocazione nel medio-lungo periodo è giunto in questi giorni dalla viva voce di Ren Zhengfei, CEO del produttore cinese. Visto che sul destino dell'OS proprietario, in relazione pure alla controparte Android, continuano ad esserci tanti dubbi, ecco che la più alta carica del brand ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Esponiamoli tutti sulla base di quanto riportato pure da ...

Per il CEO di Huawei non ci sono dubbi : il 6G arriverà fra (almeno) 10 anni : Mentre il 5G inizia a farsi largo in molti paesi ci si chiede quando arriverà il 6G e quali saranno le sue caratteristiche L'articolo Per il CEO di Huawei non ci sono dubbi: il 6G arriverà fra (almeno) 10 anni proviene da TuttoAndroid.

Huawei : Miao (CEO Italia) - ‘da 15 anni in Italia - clima non ci preoccupa’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Siamo da 15 anni in Italia e contiamo di rimanerne altri 15, certo percepiamo ‘rumori di fondo’ verso la nostra azienda ma non siamo preoccupati”. Così il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, sottolinea la visione del colosso cinese nello sviluppo digitale del nostro Paese, parlando alla tappa di Roma del road show di Huawei per presentare i suoi progetti sulle Smart City.L'articolo ...

Richard Yu - CEO di Huawei - ritiene che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti finirà in tempi brevi : Richard Yu, CEO di Huawei, crede che la guerra commerciale tra USA e Cina finirà a breve, rendendo possibile l'arrivo dei servizi Google sulla serie Mate 30. L'articolo Richard Yu, CEO di Huawei, ritiene che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti finirà in tempi brevi proviene da TuttoAndroid.

La guerra dei dazi finirà e torneremo più forti di prima - dice il CEO di Huawei : A Monaco di Baviera, presentando il Mate 30 Pro, lo smartphone della discordia perché sarà il primo di Huawei a non montare la suite completa della app di Google, Richard Yu, ceo della azienda cinese, ha parlato per un'ora e mezza. Ottantotto minuti sono stati dedicati alle peculiartità di uno dei device più sofisticati ad arrivare sul mercato e solo due al fatto che monterà una versione ridotta di Android. Quella, per intendersi, che ...

Il CEO di Huawei torna a parlare di HarmonyOS : non è pronto per gli smartphone : Intorno al sistema operativo di Huawei si è creata una sorta di aura di misticismo. I consumatori sono da un lato ansiosi di vederlo arrivare finalmente su uno smartphone, mentre dall’altro lato temono che rispetto ad Android sarà un disastro. Di annunci in merito ne sono stati fatti tanti, anche da parte del CEO del […] L'articolo Il CEO di Huawei torna a parlare di HarmonyOS: non è pronto per gli smartphone proviene da ...