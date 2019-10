Il capo della Polizia Gabrielli agli agenti | «Sui social servono prudenza e riserbo»

Il buonsenso del capo della polizia contro la canea sovranista e il lancio di Facebook News : Il personaggio del giorno, ovviamente parlatene a cena, è il capo della polizia Franco Gabrielli. Non solo i suoi uomini hanno rapidamente risolto il tragico caso del ragazzo ucciso a Roma durante quello che era sembrato un tentativo di rapina ma lui ha avuto la capacità, si direbbe istituzionale, d

Cile - chi è il capo della Difesa che ha imposto il coprifuoco. Padre e zio erano aguzzini di Pinochet : Ha detto di “essere un uomo felice e di non essere in guerra con nessuno”, ma Javier Iturriaga Del Campo, oltre ad essere il Capo della Difesa nazionale in Cile e a dover gestire lo Stato d’emergenza in questi giorni, è in realtà conosciuto come un “hombre duro” (uomo duro), una voce al comando di poche parole. È stato scelto dal presidente Cileno, Sebastian Piñera, per gestire una delle più gravi crisi che sta vivendo il paese nella sua ...

Il capo provvisorio dello staff della Casa Bianca ha detto che Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina per costringerne il governo a indagare sulla campagna presidenziale del 2016 : Il 17 ottobre Mick Mulvaney, dallo scorso gennaio capo provvisorio dello staff della Casa Bianca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che il presidente Donald Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina con l’obiettivo di costringere il

Papa Francesco - nominato il nuovo capo della Gendarmeria : è Gianluca Gauzzi Broccoletti - vice di Giani : L'operazione trasparenza indetta da Papa Francesco non sembra ottenere grandi successi. Dopo le dimissioni di Domenico Giani, a causa dello scandalo sui cinque dipendenti della Santa Sede implicati in investimenti milionari, Bergoglio nomina subito un sostituto. Il nome è quello di Gianluca Gauzzi B

Papa Francesco - il segreto sulla rapida ascesa di Domenico Giani : chi c'era dietro l'ex capo della Gendarmeria : Domenico Giani ha dato le dimissioni a Papa Francesco dopo la soffiata che vedeva protagonisti cinque dipendenti della Santa Sede sospesi in quanto coinvolti nell'indagine sugli investimenti milionari. Giani, ex maresciallo della Guardia di Finanza, è arrivato nel giro di pochissimo tempo ai vertici

Papa Francesco - la richiesta a Giuseppe Conte : aiutare l'ex capo della Gendarmeria - Giani : Ora che Domenico Giani, capo della Gendarmeria vaticana, si è dimesso per la "velina" uscita sui cinque impiegati coinvolti nell'inchiesta finanziaria, Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni. E in attesa che la bufera passi dal Vaticano, rivela Il Messaggero in un retroscena, è partita una ri

Fuga di documenti riservati - il Papa : un peccato mortale. Via il capo della Gendarmeria : Il generale Giani aveva diffuso le foto di 5 dipendenti coinvolti in un’inchiesta Ieri ha presentato le dimissioni. E Francesco lo sostituisce con un suo uomo

Papa accetta dimissioni Giani da capo della Gendarmeria : Finisce l'era di Domenico Giani alla Gendarmeria Vaticana. L'uomo che per vent'anni e' stato al servizio di tre Pontefici, nel Corpo degli "angeli custodi" del successore di Pietro, di cui era diventato comandante fin dal 2006, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani di Papa Francesco, che le ha accolte. Giani, aretino di 57 anni, un passato alla Guardia di Finanza e nel Sisde, paga per la vicenda della pubblicazione sulla stampa, in ...

Si è dimesso il capo della gendarmeria del Papa - Domenico Giani : Si è dimesso Domenico Giani, da circa vent’anni capo della gendarmeria vaticana, il corpo armato che si occupa di garantire l’ordine pubblico in Vaticano. Giani si è dimesso dopo che era stato informalmente accusato di non aver trovato la persona

Vaticano - si dimette il capo della Gendarmeria Giani : “Un momento difficile ma sono sereno” : Il Papa accetta la rinuncia del comandante dopo vent’anni di servizio, a seguito della fuga di un documento riservato sulla indagine vaticana su operazioni finanziarie sospette. Nessuna sua responsabilità diretta ma una assunzione di responsabilità: «Vergogna per le sofferenza provocata alle persone coinvolte». Francesco loda la sua lealtà e fedeltà. Per la successione si pensa al vice

