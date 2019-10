Il call center cambia testimone | decine di lavoratori in bilico | sciopero e

Truffa call center Tim : finti addetti aziendali - come si comportano : Truffa call center Tim: finti addetti aziendali, come si comportano Nel modenese sta esponenzialmente aumentando un certo tipo di Truffa che vede i call center Tim a loro modo protagonisti inconsapevoli. Lo denuncia Federconsumatori Modena, che spiega bene quanto sta accadendo, non risparmiando dettagli sulle conversazioni telefoniche che i suoi assistiti sono costretti ad affrontare con persone scorrette che spesso usano toni pressanti e ...

DoNotPay - l'app che si mette in attesa al call center al posto tuo : DoNotPay ti cambierà la vita. Telefonare ad un call center è un'esperienza faticosa e snervante: prima perdi un'infinità di tempo a scegliere tra le mille opzioni proposte, poi devi aspettare una vita per poter parlare con un operatore. Per questo un'app ha deciso di aiutarti, liberandoti dal peso di dover restare in attesa e aspettando il turno al posto tuo. DoNotPay, che cos'è e come funziona Si chiama ...

Milano. Urban factor : call per proporre attività all’Urban Center : Il Comune di Milano con Triennale Milano lancia la call for ideas Urban factor per lo sviluppo di un programma

call center : Asstel - ora lavorare su potenzialità sviluppo customer service : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi ha costituito un’occasione positiva di confronto sulle problematiche del customer service, un settore da anni sottoposto a grandi trasformazioni, esposto a notevoli criticità ma anche ricco di potenzialità. Ed è importante che la discussione si sia svolta alla presenza del Ministro Catalfo e del sottosegretario Mise Alessandra Todde: una significativa testimonianza di ...

call center : Catalfo - ‘attenzione massima governo su comparto’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “L’attenzione sul comparto è massima, verso ciascuna delle sfaccettature che esso ha prodotto in questi ultimi anni: dalla delocalizzazione alla contrazione dei volumi, dal costo del lavoro, alla riqualificazione degli addetti al dumping salariale”. Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in apertura dell’incontro sui Call center ...

Almaviva - accordo al ministero del Lavoro : “Niente licenziamenti e cig fino a marzo. Ora interventi strutturali sui call center” : Stop ai 1.600 licenziamenti minacciati da Almaviva e cassa integrazione al 35% almeno fino a marzo del 2020. Lo prevede l’accordo siglato al ministero del Lavoro al tavolo con l’azienda dei call center, i sindacati, la ministra Nunzia Catalfo, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e rappresentanti dell’Ars e del Comune di Palermo. “Tim e Wind hanno garantito una programmazione di incremento dei volumi di traffico ...

Inps : Ugl - ‘bene Tridico su clausola sociale per lavoratori call center’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Concluso l’incontro con il presidente dell’Inps “abbiamo richiesto con urgenza l’applicazione della ‘clausola sociale’ per i lavoratori operanti sui servizi Contact Center dell’Inps”. Così il segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti. “Comdata e Network Contact, le aziende che hanno vinto la gara, sono certamente interlocutori seri e ...

Inps : Ugl - ‘bene Tridico su clausola sociale per lavoratori call center’ (2) : (AdnKronos) – “Il presidente Inps Tridico, facendo proprie le richieste del sindacato, ha auspicato l’individuazione di una soluzione per tutti i 3025 lavoratori impattati dalla clausola sociale, nessuno escluso, e di un punto di incontro per gli operatori che dovranno trasferirsi di sede e, riconoscendo alle Aziende che investono nel Sud un importante ruolo di Responsabilità sociale, di trovare soluzione anche per i ...

Lazio - ritorna funzionante il call center di Recup : ma i tempi di attesa sono lunghissimi : I cittadini del Lazio possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo oltre un mese il servizio call center di Recup (il centro unico di prenotazione regionale) per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici da ieri è tornato a funzionare anche se i tempi di attesa questa mattina non erano da record. C’è chi ha aspettato anche 18 minuti o più di 40 prima che l’operatore rispondesse. Ancora disagi dunque. Ma ...

Pistoia. call center : garantiti livelli occupazionali e contratto per tutti i lavoratori : Nessuna ricaduta occupazionale né cambi di contratto. Sospiro di sollievo dunque per tutti i 250 lavoratori del Call center di

Truffati dalle banche - attivo il call center che guida i risparmiatori nella richiesta online : A dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che riconosce un indennizzo per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari, il Ministero dell’Economia ha annunciato su Twitter un ulteriore strumento per aiutare i Truffati: un call center telefonico di supporto per la compilazione dei moduli di richiesta online. “Dovete presentare domanda al #FondoIndennizzorisparmiatori? Per le richieste di assistenza sul portale ...

Prestate attenzione ai falsi call center su Twitter perché potrebbero truffarvi : Un nuovo studio di Trend Micro mostra come il social media sia utilizzato dai cybercriminali per compiere truffe, ma anche come risorsa per la threat intelligence. I ricercatori Trend Micro hanno scoperto una truffa ricorrente che consiste nell’utilizzare finti account Twitter che falsificano quelli legittimi dei produttori per orchestrare truffe attraverso il supporto tecnico. L'articolo Prestate attenzione ai falsi call center su Twitter ...

Arriva il call center poetico : “Pronto? Posso leggerle una poesia?” : "La prossima volta che vi chiamano da un call center a casa, pensateci bene prima di buttare giù. Potrebbe essere qualcuno di noi che vuole leggervi una poesia". Con queste parole Arriva il progetto di call center poetico, ideato dai Mitilanti Attraverso il racconto di una delle professioni-simbolo di inizio millennio, uno dei maggiori collettivi di poesia performativa nel nostro Paese usa la chiave dell'ironia per esplorarne le possibilità ...