Il bowl cut «biondo ambra» di Charlize Theron è da ribelle perfetta

Tagli di capelli corti e medi per l'autunno-inverno : il bowl cut e il caschetto anti-age : In queste settimane emergono varie novità riguardanti i Tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno/inverno. Nei prossimi mesi saranno infatti proposti molti look sbarazzini, con frange spettinate e morbide onde, perfette per qualsiasi età poiché tendono a ringiovanire il volto. Innanzitutto, tra i più gettonati spiccano le lunghezze medie che arrivano a sfiorare le spalle come il caschetto anti-age di Natalie Portman. Molto belli e ...

Chiome corte e medie per l'autunno : il bowl cut e lo shag : In questo autunno 2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato della stagione è senza dubbio il bowl cut. L'hairstyle in questione è in grado di regalare uno stile molto glamour e vivace. Nuove Chiome Ritorna di tendenza il bowl cut, meglio conosciuto come taglio a scodella: questa chioma negli anni '90 è stata resa famosa dalla top model Linda Evangelista. Nella capigliatura sono presenti ...

Tagli corti e medi autunno-inverno : il bowl cut - il mullet e il lob : Per l'autunno-inverno 2019-2020 sono stati proposti molti nuovi Tagli di capelli. Le grandi protagoniste della stagione sono senza nessun dubbio le chiome corte: queste hanno uno stile vintage e sono ideali per le donne di tutte le età. Di seguito una carrellata degli hairstyle più di tendenza. Nuove chiome I Tagli corti ricordano molto gli anni novanta e duemila, inoltre attualmente sono sfoggiati anche da molte celebrità. Charlize Theron sta ...

Tagli di capelli e tonalità per l'autunno : il bowl cut e il colore castano : Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli, in particolare potrebbe essere molto richiesto il bowl cut di Charlize Theron. Di seguito le nuove chiome e i colori per l’autunno 2019. Nuove chiome Charlize Theron rinnova molto spesso il suo look, infatti in passato ha optato per dei Tagli cortissimi con il ciuffo, per il pixie, il caschetto corto e Tagli XXS. Ultimamente ha sfoggiato invece un Taglio a scodella. La ...

bowl cut : il nuovo taglio di Harry Styles è il corto del momento : Bowl cutIl Bowl cutIl Bowl cutBowl cutIl Bowl cutBowl cutBowl cutIl Bowl cutIl Bowl cutBowl cutBowl cutBowl cutBowl cutBowl cutIl fidanzato di Internet, Harry Styles, in Italia lo scorso weekend, è stato avvistato con un nuovo taglio di capelli. I suoi fan hanno subito registrato il cambiamento e tra commenti positivi e negativi il cantante ha attirato l’attenzione sui social. Con barba incolta e Bowl cut Harry Styles ha abbandonato i ...

