I sindacati uniti contro Raggi | Dimettiti Roma è abbandonata

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Dimissioni”. Questo è il coro deiche si alza in piazza del CampidoglioVirginia. I manifestanti non hanno apprezzato il tweet della sindaca disul grande sciopero in atto nella Capitale: “Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di 3 milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati”.Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di 3 milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati.— Virginia(@virginia) October 25, 2019Infatti le principali sigle di sindacali ...

