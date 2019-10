I predatori dell’arca perduta | trama | cast e curiosità sulla prima avventura di Indiana

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Chi sa come nasceJones e cosa c’entra Guerre Stellari in tutto ciò alzi la mano: sabato 26 ottobre, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda Idell’arca, in seguito ribattezzatoJones e idell’arca, pellicola del 1981 che segna l’esordio sulle scene dell’archeologo hollywoodiano più famoso di sempre. Nei panni del dottor Jones, per lavolta, c’è il gigionesco Harrison Ford, ai tempi 39enne in splendida forma. Idell’arca: trailer Idell’arcaSiamo negli anni 30 del Novecento:Jones, brillante professore universitario di archeologia, riesce a impossessarsi di un antico idolo conservato in un tempio immerso nella foresta amazzonica, che però gli viene subito sottratto. Un volta tornato all’Università di Princeton ...

