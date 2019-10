I Negramaro tra intimità | gioie e paure alla Festa del Cinema di Roma | «Siamo qui | più

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)Ideldi(con Vanity Fair)I...

Negramaro : Tra meno di 24 ore la nostra storia sarà sugli schermi del @romacinemafest e noi non vediamo l’ora #LAnimaVistaDaQui - repubblica : 'C’è un istante esatto in cui i pianeti tutti dell’universo si allineano perfettamente tra loro'. @AleBorghi_ legge… - elanor_83 : RT @Negramaro: Tra meno di 24 ore la nostra storia sarà sugli schermi del @romacinemafest e noi non vediamo l’ora #LAnimaVistaDaQui https:/… -