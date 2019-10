I fermati dovevano consegnare la droga a degli amici di Sacchi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Gabriele Laganà La giovane sentita dagli inquirenti ha raccontato quanto è accaduto in quelle ore drammatiche sostenendo che il fidanzato non voleva uccidereNel fermo del pubblico ministero della Procura di Roma nei confronti dei due 21enni sospettati dell'omicidio di Lucasi fa riferimento alle parole della fidanzata di Del Grosso che ha confidato forze dell'ordine:"Conosco Del Grosso da moltissimi anni ma l'zia negli ultimi tre giorni si è trasformata in una relazione. Nella giornata del 23 ottobre Valerio mi ha detto se volevo uscire per una passeggiata". Sempre secondo il racconto fornito dalla ragazza, alle 23.15 il suo compagno l’ha raggiunta sotto casa a bordo di una Smart bianca"condotta e di proprietà di un nostro amico comune di nome Pirino Paolo che abita nella stessa zona di Casal Monastero". La giovane prosegue dicendo che con Valerio si era ...

