Fonte : ilmattino

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il re dei funerali finisce in carcere per reati di. La figlia ? all?epoca brillante studentessa di giurisprudenza, oggi giudice a Foggia ? aveva avuto alle sue dipendenze in...

redazioneiene : “L’esclusione di Pantani era stata voluta da clan di Napoli. Altrimenti la camorra avrebbe dovuto pagare troppi sol… - Notiziedi_it : I clan di camorra e gli affari sporchi del padre di una donna magistrato - infoitinterno : I clan di camorra e gli affari sporchi del padre di una donna magistrato -