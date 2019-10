Harry e Meghan | parla l’autore del documentario-scandalo | “Lui dopo aver camminato dietro

"Vogliono diventare dei commoner". Meghan Markle e il principe Harry pronti a rinunciare al titolo nobiliare - : Carlo Lanna Ci sono diversi problemi sulla vita di Meghan Markle e del principe Harry, i quali sarebbero pronti a rinunciare al loro titolo per diventare dei semplici cittadini inglesi L’indiscrezione bomba è stata diffusa da alcuni esperti di corte che, negli ultimi giorni, a seguito di quanto sta accadendo alla famiglia reale inglese, si interrogano sul futuro della corona. Come hanno affermato Joe Little e Camilla Tominey, Meghan ...

Meghan Markle e Harry rinunciano al titolo nobiliare? «Vogliono diventare commoner» : Meghan Markle e Harry rinunciano al titolo nobiliare? «Vogliono diventare commoner». Potrebbe scoppiare una vera e propria bufera a Buckingham Palace. I duchi di Sussex potrebbero...

«Harry e Meghan? Sembravano un po’ feriti e vulnerabili» : Harry e Meghan ai Well Child AwardsHarry e Meghan ai Well Child AwardsHarry e Meghan ai Well Child AwardsHarry e Meghan ai Well Child AwardsHarry e Meghan ai Well Child AwardsHarry e Meghan ai Well Child Awards«Bruised and vulnerable», ossia feriti e vulnerabili. I due aggettivi per definire lo stato d’animo attuale di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle arrivano direttamente da una persona che negli ultimi giorni li ha frequentati parecchio. Si ...

Ho trovato una coppia in apparenza ferita e vulnerabile - parla l'autore del documentario su Harry e Meghan : Distanza di qualche giorno dalla messa in onda del documentario sul principe Harry e su Meghan Markle che ha scatenato la polemica nel Regno Unito, a parlare è il giornalista che l'ha curato e realizzato e che è stato con loro durante il viaggio in Sudafrica. Tom Bradby ha rilasciato un'intervista per Good Morning America davanti a Buckingham Palace, spiegando com'è nato il video che sta facendo parlare tutto il mondo.\\Tom Bradby ha affrontato ...

Meghan Markle e Harry - scoppia la crisi : Carlo è furioso e deluso : Meghan Markle contro Kate Middleton, Harry contro William: la faida continua e la Monarchia inglese sta vivendo la crisi peggiore dalla morte di Lady Diana. La Principessa del Galles aveva ammonito i suoi figli a stare uniti, ma il suo consiglio è stato disatteso. Ora interviene Carlo che, secondo indiscrezioni del Sun, sarebbe furioso per le tensioni tra i due fratelli e soprattutto per le rivelazioni che Harry ha fatto nel famoso documentario ...

Il Principe Harry in pena per Meghan Markle : ecco cosa vuole fare per lei : Il Principe Harry è preoccupato per sua moglie. Meghan Markle sta soffrendo molto e lui non ha nessuna intenzione di stare a guardare Spesso noi, persone comuni, siamo portati a credere che la vita dei Reali (specialmente d’Inghilterra) sia tutta rose e fiori. Li vediamo sorridere e pensiamo a come sarebbe vivere, almeno per un […] L'articolo Il Principe Harry in pena per Meghan Markle: ecco cosa vuole fare per lei proviene da Gossip ...

Windsor : William ed Harry sempre più distanti - Meghan insofferente alla vita di corte : Essere principesse è il sogno di tutte le ragazze, ma non sempre la vita reale è un sogno. Non lo è stato per Diana e sembra non lo sia neanche per l'ultima arrivata a Buckingham Palace, Meghan Markle, che pare stia vivendo un proprio incubo. La duchessa di Sussex si è sfogata in tv esprimendo tutto il suo malessere e finendo per attaccare sia gli stessi familiari sia i tabloid inglesi: la moglie di Harry si sente isolata, esclusa, sostiene di ...

Il documentario di Meghan Markle e del principe Harry preoccupa la royal family. Tutti sono inorriditi : Dopo il documentario dedicato al viaggio in Africa di Meghan Markle e del principe Harry, la famiglia reale è molto preoccupata per le ripercussioni... Le confessioni a cuore aperto di Meghan Markle hanno creato molto scompiglio non solo fra gli estimatori della Corona. La stessa royal family guarda lo scorrere degli eventi con una certa attenzione. Il documentario che è stato trasmesso in patria lo scorso week-end, girato in Africa durante il ...

Il ritorno di Meghan Markle in pubblico (senza Harry) : Meghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitMeghan Markle al One Young World SummitOgni famiglia infelice è infelice a suo modo, vale anche per le royal family. Così dopo ...

Meghan Markle e Harry «staccano» per un po’ : Archie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaMeghan Markle e Harry hanno in mente di prendersi sei settimane «di riposo dai doveri reali», «Tempo per la ...

Liti a corte - tabloid e l'ombra di Diana. Così Harry sogna la fuga con Meghan : Tony Damascelli Il principe insofferente verso William e Buckingham Palace Parenti serpenti a Buckingham Palace. Harry si allontana da William, Meghan non sopporta Kate e tutto il resto dei Windsor. Entrambi vogliono fuggire da Londra, è una Royalexit che sta sconvolgendo la famiglia reale più illustre al mondo. Un documentario della Bbc dal titolo «Harry&Meghan, il viaggio in Africa» ha confermato il malessere che accompagna la ...

Meghan Markle - il principe William furioso con lei e il principer Harry : «Sono molto preoccupato...» : Il principe William furioso con Meghan Markle e Harry: «Sono molto preoccupato...». Ecco cosa sta succedendo. La frattura tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex sembrerebbe...

Meghan - un’amica rivela la premonizione prima delle nozze con Harry : Futura principessa avvisata, futura principessa salvata. Sempre che la futura principessa ascolti i consigli di chi le è accanto. Cosa che, sicuramente, non ha fatto Meghan Markle. A rivelarlo in esclusiva al Daily Mail è una persona molto vicina all’ex protagonista di Suits: la sua ex agente, nonché amica e confidente Gina Nelthorpe-Cowne. Gina, che è britannica, conoscendo l’aggressività dei media del suo paese nei confronti dei membri della ...

Meghan Markle : «Mi dissero di non sposare Harry. Avevano ragione loro» : Al cuor non si comanda. Meghan Markle lo sa bene perché quando si è innamorata del principe Harry ha ignorato i consigli e gli avvertimenti di amici e conoscenti. Nel documentario che sta facendo discutere l’Inghilterra e che porta la firma del loro amico Tom Bradby la duchessa di Sussex ha confessato che le Avevano detto di non sposarsi per non finire vittima della stampa inglese. L’ex attrice però non ha ascoltato nessuno e ha ...