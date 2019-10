Hailey Bieber gelosa di Selena Gomez

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roberta Damiata L'ultimo disco di, parla di Justin, ma questa cosa non ha fatto felice la moglie di Justin, che ha subito risposto a tonoha pubblicato sul suo Instagram la canzone “Ti ucciderò” dopo cheha fatto uscire la sua nuova canzone ispirata a Justin. Non è chiaro se Hayley abbia ascoltato il nuovo singolo, “Lose you to Love Me”, ma la top model fresca moglie di Justin, voleva che tutti sapessero cosa pensava di. Il fatto è successo non molto tempo dopo che l’ex fiamma di suo marito ha fatto uscire il singolo d'esordio del suo nuovo album, e poco dopo Hayley ha fatto uscire una Instagram Story in cui fingeva di ascoltare la canzone “I Kill You” di Summer Walker. La nuova canzone dimette d’accordo tutti i fan sul fatto che i testi siano ispirati a Justinparlando della fine di un ...

ridiconmeniall : RT @stayawaymuggles: Selena Gomez che risponde alle provocazioni di Hailey Bieber con 'I don't stand for women who tear other women down' è… - harryvdimples : RT @stayawaymuggles: Selena Gomez che risponde alle provocazioni di Hailey Bieber con 'I don't stand for women who tear other women down' è… - barbara1969_Dic : RT @Vitto1999: A quanto pare Justin Bieber e Hailey avranno il confronto con Selena Gomez nell’ascensore di Live #LoseYouToLoveMe https://… -