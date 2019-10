Guida galattica alle guide Come sopravvivere alla critica gastronomica

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Andrea Cuomo Si apre la stagione delle pagelle agli chef Qualche consiglio per utilizzarle al meglio A utunno, tempo di pagelle. Non parliamo naturalmente degli studenti ma degli chef, che in questa stagione di varie cupezze si vedono consegnare i voti dai curatori e dai recensori delle variedi settore. Ladell'Espresso è stata presentata il 14 ottobre a Firenze, quella del Gambero Rosso vivrà il suo showdown il 28 a Roma mentre nell'ambiente sono tutti in fibrillazione per laMichelin, quella che stabilisce davvero le gerarchie, che sarà presentata a Piacenza il 6 novembre nel solito clima da «spy story». E poi ci sono le altre, quelle specializzate (pizzerie, trattorie), quelle regionali o cittadine, quelle alternative, tutte o quasi presentate nel giro di poche uggiose settimane. Chi compila queste noterelle è da anni anche un redattore di diverse ...

