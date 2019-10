Golden power? Bene | ma per tuttiCosì il 5G rivoluzionerà il mondo

Il Governo rafforza la Golden power - Trump soddisfatto : Il Governo riproporrà in forma di emendamento al decreto sulla cyber sicurezza il contenuto del decreto sulla Golden Power emanato a luglio dal precedente Governo e decaduto. Lo hanno riferito ALL’ANSA alcuni partecipanti alla riunione di maggioranza svoltasi ieri sera per esaminare gli emendamenti al decreto sulla cyber sicurezza. Le norme saranno presentate forse già stasera o domani alle Commissioni della Camera che ...

Fca riapre il dossier vendita Comau Ma c'è lo spettro del Golden power : Torna d’attualità il dossier Comau. Secondo gli ultimi rumors, la valorizzazione della controllata di casa Fiat attiva nella robotica potrebbe presto entrare nel vivo, dopo anni di indiscrezioni circa una possibile cessione. Nei mesi scorsi era stato lo stesso Segui su affaritaliani.it

Cybersecurity : ok cdm a dl - c’è misura Golden power su borsa : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Nel provvedimento, a quanto si apprende, contiene la norma sulla golden power per borsa italiana.L'articolo Cybersecurity: ok cdm a dl, c’è misura golden power su borsa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dal Cdm ok al decreto cybersecurity - c’è anche Golden power sulla Borsa : Palazzo Chigi ha approvato il provvedimento sul “perimetro” di sicurezza nazionale cibernetica. Via libera anche alla riorganizzazione dei ministeri. Slitta l’esame della bozza di decreto sull’emergenza climatica

FINANZA/ Hong Kong punta la City : Conte eserciterà il Golden power su Borsa Italiana? : L'offerta d'acquisto di Hong Kong a Londra ci riguarda perché il LSE possiede Borsa italiana. Il governo eserciterà i suoi "golden power"?

Golden power sul 5G. Il segnale del governo a cinesi e operatori tlc : Il fatto che la decisione di esercitare i poteri speciali sul 5G sia stata assunta al primo Consiglio dei ministri è dettata da una motivazione di calendario e di contenuto che ne svela l’importanza e il carattere strategico: dal 9 settembre, tra quattro giorni, il governo non avrebbe avuto la stessa forza in quei muscoli che invece ha potuto esibire con vigore oggi, alla prima occasione utile. La questione tira in ballo le norme ...

Finisce il balletto del Golden power : bene : Nella disputa sino-americana per la supremazia tecnologica nelle reti di telecomunicazione di quinta generazione (5G) il governo gialloverde si era comportato in modo ambiguo. Il M5s sembrava disposto a lasciare passare le forniture e gli investimenti cinesi in Italia dopo la firma del memorandum su