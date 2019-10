Gli italiani residenti all'estero sono 5 | 3 milioni | TUTTI I NUMERI

Pasta - i tipi preferiti daGli italiani : La Pasta, icona dell’Italia nel mondo, celebra il 25 ottobre la sua festa internazionale, il World Pasta Day. In occasione della ricorrenza, Just Eat, app leader per ordinare pranzo e cena a domicilio in Italia e nel mondo, ha rilevato il continuo aumento della popolarità della Pasta in base alle ordinazioni: l'incremento di richieste di Pasta a domicilio, anno su anno, registra un +40%. Nel 2019 sono infatti stati ordinati 27 ...

«Far pagare le tasse aGli italiani - la più grande delle utopie» : parola di Leonardo Sciascia : Il grande scrittore e intellettuale parlava sull'Espresso dell'evasione fiscale come "piaga numero 1". Un breve intervento datato 21 dicembre 1980 ma che sembra scritto oggi

In pensione dal 2021 a 67 anni e 1 mese : Gli italiani vivono sempre più a lungo : Un mese in più per l'età della pensione di vecchiaia, che nel 2021 passerebbe a 67 anni e 1 mese invece di restare ferma all'attuale livello di 67 anni. I dati demografici sulla...

Giuseppe Conte - il sondaggio di Pagnoncelli : lui leader politico? Cosa pensano Gli italiani : Da "testa di legno" a capo di governo, nel giro di un anno e mezzo Giuseppe Conte ha cambiato radicalmente la propria posizione. Peccato che un sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì testimoni come nell'immaginario degli italiani la figura dell'avvocato del popolo sia sempre la stessa: di seco

Sondaggio Swg - Renzi non supera il confronto con Salvini : Gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Farina richiamata dai supermercati italiani : contiene metalli pesanti [MARCA e DETTAGli] : E’ allerta metalli pesanti nelle farine: l’allerta è stata lanciata da una delle più note catene di supermercati ed è relativa alla Farina di ceci che è stata richiamata dal mercato in quanto sono state individuate concentrazioni di piombo oltre la norma. Nello specifico il prodotto in questione è la Farina di ceci “Valore al Territorio” Life, in confezione da 350 grammi, con numero di lotto 116.19 e data di scadenza ...

Sondaggi politici Ipsos : Renzi? Per l’85% deGli italiani lavora per se stesso : Sondaggi politici Ipsos: Renzi? Per l’85% degli italiani lavora per se stesso Salvini, Renzi e Conte. Sono loro i protagonisti degli ultimi Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andati in onda il 22 ottobre. Partiamo dall’ex premier fiorentino. Nel weekend Renzi ha lanciato ufficialmente Italia Viva. Dal palco della Leopolda, l’ex segretario del Pd ha illustrato il programma politico del suo nuovo partito. “Saremo ...

E’ la prima causa di morte - eppure la popolazione ad alto rischio la sottovaluta : risultati poco incoraggianti da un’indagine suGli italiani : C’è da chiedersi come mai, pur sapendo di rischiare la propria vita, una persona ad alto rischio cardiovascolare, decida di non preoccuparsi o magari di rimuovere il problema. Sono poco incoraggianti i risultati di un’indagine sugli italiani ad alto rischio cardiovascolare che conferma come 3 su 10 non assumono i farmaci prescritti, la metà li assume in modo saltuario e più della metà non ha cambiato stile di vita2. Questi e altri ...

Sondaggi politici Swg - per il 58% deGli italiani dobbiamo fermare Erdogan : Sondaggi politici Swg, per il 58% degli italiani dobbiamo fermare Erdogan Gli italiani condannano l’azione di Erdogan. Come era facile immaginare la grande maggioranza degli intervistati da Swg sul tema, il 62%, ritiene che il presidente turco abbia sbagliato e che il suo attacco ai curdi sia immorale. Solo il 5% pensa che invece abbia fatto bene per liberare il territorio dai terroristi curdi. È alta la percentuale di chi non sa o ...

Banche - ancora pochi prestiti Intrappolati 100 mld deGli italiani : All’economia produttiva e alle famiglie (prestiti e mutui) finiscono solo 1.429 miliardi. Ben 370 miliardi di divario con la raccolta complessiva delle Banche. E' il collo di bottiglia, che rende inefficace la trasmissione dei benefici della politica monetaria, non certo i recenti tassi negativi. Segui su affaritaliani.it

Surface Laptop 3 e Surface Pro 7 disponibili neGli store italiani : Dopo il lancio dello scorso 2 ottobre, Microsoft nella giornata di ieri ha annunciato la disponibilità di Surface Laptop 3, acquistabile nei formati da 13,5’’e da 15’’, e il Surface Pro 7 disponibile alla vendita in tutta Italia. I nuovi device, nati dall’evoluzione dei due modelli precedenti per offrire all’utente una maggiore potenza e un’esperienza d’uso senza precedenti, vanno ad ampliare la famiglia dei dispositivi targati Surface, la linea ...

Ora solare : ‘incubo’ per il 31% deGli italiani - vittime di stanchezza e irritabilità : Il passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa può avere una serie di effetti collaterali sul benessere delle persone: stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione. “Molti fanno fatica ad abituarsi rapidamente al cambio d’ora: sono gli italiani ‘lepri’ (31% della popolazione secondo una recente ricerca), coloro che si svegliano presto e che più facilmente cadranno nel tranello del risveglio ...

Sapore italiano - la guida di Food Network ai miGliori ristoranti italiani nel mondo : In principio fu Little Big Italy su Nove, con Francesco Panella in giro per il mondo a sperimentareil gusto italiano attraverso le papille gustative degli expat e soprattutto per raccontare le vite (brillanti) dei nostri emigrati, senza la retorica dei cervelli in fuga e con la scusa di una gara tra ristoranti. Ora tocca a Food Network cercare nel mondo i migliori ristoranti italiani, ma con un piglio decisamente meno pionieristico e meno ...