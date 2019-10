Giulia De Lellis mi piacerebbe lavorare per il cinema o per la tv

Un posto al sole : LUCA TURCO con Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia in “Una vita in bianco” : Dopo tanti anni a Un posto al sole, ora vediamo l’amatissimo LUCA TURCO (interprete di Niko Poggi nella soap) anche in una web series su Witty Tv: Una vita in bianco. Abbiamo incontrato LUCA per chiedergli notizie e curiosità su questo suo nuovo impegno professionale. LUCA, a parte UPAS, su Witty Tv sei il protagonista maschile della web series UNA vita IN BIANCO con Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia. Come sei stato scelto? Mi hanno ...

Andrea Damante - la nuova fiamma è identica a Giulia De Lellis. La foto non mente : “È la sosia!” : La sua ex fidanzata Giulia De Lellis sta vivendo momenti entusiasmanti sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è un successone ed è tra i volumi più venduti. Inoltre, la love story con l’ex fiamma di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, sta viaggiando a gonfie vele. Ma Andrea Damante non resta certamente fermo a guardare. In alcune storie Instagram postate dall’ex ...

Diletta Leotta “sfida” Giulia De Lellis : Secondo le “Chicche di gossip” di Chi, Diletta Leotta sarebbe pronta a raccontare in un libro la sua vita. La “sfida” che i giornali di gossip intravedono è quella tra la bionda conduttrice di Dazn e Giulia De Lellis, in vetta alle classifiche con il suo “Le corna stanno bene su tutto”. Anche perché, stando ai rumors, tra le due non correrebbe buon sangue: il motivo? Un like che Andrea Iannone, attuale ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - amore al settimo cielo in Australia : Se qualcuno all’inizio poteva pensare che l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone potesse durare un battito di ciglia, dovrà ricredersi. Da mesi i due fanno coppia fissa e lei ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per seguirlo fino in Australia. Iannone sarà impegnato nei prossimi giorni a Melbourne per una gara e, accanto a lui, c’è sempre la De Lellis. La coppia, che ha deciso di uscire allo scoperto dopo numerose paparazzate, non ...

Giulia De Lellis : "Accetterei volentieri di lavorare per il cinema o la tv" : Da pochi giorni a questa parte ha fatto il suo debutto su Witty TV con una serie tutta sua. Anche per questo, ma soprattutto per raccontare di come stia trascorrendo questo particolarmente felice momento della sua vita, Giulia De Lellis ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne un'intervista davvero particolare.Tra le altre cose, ha raccontato di aver sempre sognato di recitare, sin da bambina: "Intornio ai miei tredici, quattordici anni di ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne Magazine : 'Sogno una famiglia con Andrea Iannone' : Lo scorso 22 ottobre, su Witty Tv, ha debuttato la web serie che vede tra i protagonisti Giulia De Lellis. L'influencer, al suo esordio assoluto nel mondo della recitazione, ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine sia su questa nuova e divertente esperienza, che sui progetti che ha con il fidanzato Andrea Iannone. Giulia e i progetti per il futuro: 'Qualcosa sul mondo del beauty' Due giorni fa, in rete, ha debuttato "Una vita in ...

Giulia De Lellis - confessione su Andrea Iannone : “Vorrei da lui…” : Andrea Iannone, Giulia De Lellis rivela: “Fantastico sul nostro futuro” Giulia De Lellis, soltanto qualche ora fa, ha fatto ufficialmente il suo debutto come attrice nella web series Una vita in bianco. Per l’occasione, l’esperta di tendenze è stata intervistata dal magazine di Uomini e Donne, dove ha rivelato che spesso l’è capitato di fantasticare sul suo futuro con Andrea Iannone, ma non solo. Giulia ha le idee ...

Giulia De Lellis : momento più esilerante sul set - il futuro con Iannone : Giulia De Lellis ha realizzato un grande sogno diventando attrice per Una vita in bianco Giulia De Lellis, tra nuove conquiste nel lavoro e la storia d’amore con Andrea Iannone, può ritenersi davvero soddisfatta. Da poco ha realizzato un grande sogno, ovvero quello di diventare un’attrice. Proprio qualche giorno fa Witty ha pubblicato il primo […] L'articolo Giulia De Lellis: momento più esilerante sul set, il futuro con ...

Una vita in bianco : on line la web serie con Giulia De Lellis - Luca Turco e Ludovica Bizzaglia (video) : E' on line, da ieri pomeriggio, su Witty Tv, Una vita in bianco, l'attesissima web serie con protagonisti Giulia De Lellis, Luca Turco e Ludovica Bizzaglia. La fiction racconta le avventure di tre coinquilini sui generis che affrontano i piccoli drammi della vita ai tempi del social.prosegui la letturaUna vita in bianco: on line la web serie con Giulia De Lellis, Luca Turco e Ludovica Bizzaglia (video) pubblicato su Gossipblog.it 23 ottobre ...

Giulia De Lellis e Diletta Leotta 'nemiche' : la causa potrebbe essere un like di Iannone : Il settimanale Chi in uscita quest'oggi ha svelato un'importante retroscena su due delle donne più amate e chiacchierate del mondo del gossip. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis non correrebbe buon sangue. La causa dell'astio, andrebbe cercata in un gesto legato al passato fatto da Andrea Iannone. Secondo il settimanale di cronaca rosa, il pilota della MotoGp avrebbe messo un like in uno scatto ...