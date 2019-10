Giornata Mondiale della Pasta | tagliatelle fai da te in una famiglia su 3

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) In quasi unasu tre (32%) si preparasemplice o ripiena fatta in casa con il matterello o grazie all’aiuto delle nuove tecnologie. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasioneche celebra il 25 ottobre il piatto simbolo del Made in Italy eDieta Mediterranea. “Si registra – sottolinea la Coldiretti – uno storico ritorno al passato rispetto alle prime fasi dell’industrializzazione e urbanizzazione del Paese quando la conquistamodernità passava anche dall’acquistopiuttosto che dalla sua realizzazione in casa. Una tendenza – precisa la Coldiretti – confermata dal boom delle pubblicazioni dedicate, dalle chat su internet, dal successo delle trasmissioni televisive e dai corsi di cucina anche nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica. Per gli italiani che dalle campagne e ...

vaticannews_it : #16ottobre “È crudele, ingiusto e paradossale che, al giorno d’oggi, ci sia cibo per tutti e, tuttavia, non tutti p… - Agenzia_Ansa : Nel mondo il consumo di #pasta è quasi raddoppiato in dieci anni. In vista della Giornata mondiale che la celebrerà… - Tg3web : Famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, persone che non hanno i soldi per curarsi. Nella Giornata mon… -