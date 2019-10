Giorgia Meloni | la lettera a Repubblica | Frase per frase | tutte le menzogne di

Sondaggio Index per PiazzaPulita - Matteo Salvini e Giorgia Meloni : altro botto in sette giorni : Un'altra settimana con il turbo per la Lega di Matteo Salvini. Anche il Sondaggio proposto da Corrado Formigli a PiazzaPulita non può che confermarlo. Chiamatelo effetto-San Giovanni, oppure effetto-manovra, il Sondaggio Index Research mostrato su La7 giovedì 24 ottobre indica un'ulteriore crescita

Stasera Italia - Giorgia Meloni : "Ragazzo ucciso a Roma - sembra che lo Stato non abbia più il controllo" : Giorgia Meloni interviene sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ammazzato a Roma da due rapinatori nel tentativo di difendere la sua fidanzata, in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4. "Non si può morire così a 25 anni. Non voglio fare polemica ma è vero che in Italia l'impre

Giorgia Meloni travolge Pd e Renzi : "Roba da traditori - loro ne vanno fieri". Chi non deve avere una poltrona : "Non azzardatevi a dargli un incarico". Giorgia Meloni, su Facebook, si scaglia contro Sandro Gozi, costretto a dimettersi per una brutta storia di doppia poltrona per il governo francese e quello maltese, e contro il centrosinistra italiano. "I francesi, mica fessi, hanno cacciato Gozi scoperto a l

Giorgia Meloni travolte Pd e Renzi : "Roba da traditori - loro ne vanno fieri". Chi non deve avere una poltrona : "Non azzardatevi a dargli un incarico". Giorgia Meloni, su Facebook, si scaglia contro Sandro Gozi, costretto a dimettersi per una brutta storia di doppia poltrona per il governo francese e quello maltese, e contro il centrosinistra italiano. "I francesi, mica fessi, hanno cacciato Gozi scoperto a l

Giorgia Meloni querela Repubblica e Francesco Merlo : "Frasi inventate - mai letto nulla di così violento" : Un giorno Matteo Salvini, quello dopo Giorgia Meloni. Loro due, il fronte sovranista, i bersagli della durissima campagna che Repubblica porta in edicola ogni santo giorno. Ma il capitolo scritto oggi, giovedì 24 ottobre, è anche uno dei più violenti. Una intera paginata, firmata Francesco Merlo, de

Giorgia Meloni : "Se Giuseppe Conte rispettasse la sovranità popolare si sarebbe già dimesso" : Giorgia Meloni in una intervista all'Agenzia Vista attacca il presidente del Consiglio: "Se Giuseppe Conte avesse un minimo di rispetto per la volontà e la sovranità popolare non farebbe il premier: si sarebbe già dimesso e sarebbe già andato a casa". Tuttavia, continua la leader di Fratelli d'Itali

Giorgia Meloni sulla manovra : "Se l'Europa manda la lettera vuol dire che fa proprio schifo" : Ci va giù pesantissima Giorgia Meloni sulla lettera che Moscovici e Dombrovskis hanno inviato all'Italia: "Questa manovra fa schifo anche all'Ue che ha voluto questo governo". La leader di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione di una mozione a tutela delle libere prof

Giorgia Meloni - la mozione in difesa dei professionisti : "Il governo pensa solo a vessare" : Lezioni al governo giallorosso, firmate Giorgia Meloni: "Mentre la sinistra al governo ragiona su come vessare le persone con le tasse, Fratelli d'Italia si schiera a fianco dei professionisti presentando una mozione con 21 impegni. Noi crediamo che lo Stato debba aiutare chi lavora non tentare di m

Giorgia Meloni contro Matteo Renzi : "Non elegge se stesso - figuriamoci chi passa con lui" : Dopo la manovra di palazzo che lo ha portato al governo, Matteo Renzi briga per "rubare" parlamentari alle altre forze politiche. Manovra di palazzo dopo manovra di palazzo, insomma, perfettamente in linea con il personaggio. I fari dell'ex premier sono puntati un po' su tutti: Forza Italia e Pd in

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - arriva il logo di "Squadra Italia" : ecco com'è : Il centrodestra unito è stato battezzato in piazza e, altrettanto alla luce del sole, è stato presentato il simbolo dell'unione Salvini-Meloni-Berlusconi. La creazione è tutta merito di Michaela Biancofiore, la deputata azzurra, nonché fedelissima del Cav. Si tratta di uno scudetto con la scritta "S

Giorgia Meloni : "Chi va con Renzi è irresponsabile. Salvini leader? Oggi ha più voti - vediamo se la prossima volta vince le primarie" : “Oggi Salvini è, senza timore di smentita, il leader del partito che all’interno della coalizione, prende più voti. Noi del centrodestra abbiamo sempre fatto le primarie e Salvini l’ultima volta ha vinto. La prossima volta, vediamo chi le vince”. Giorgia Meloni interviene a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 all’indomani della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni e ...

Giorgia Meloni - i sondaggi e la svolta copernicana di FdI : "Né Salvini né Berlusconi - a chi rubiamo i voti" : "Il nostro avversario sono i rossogialli, l'obiettivo mio non è levare mezzo punto a Forza Italia o alla Lega". Giorgia Meloni, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3 mette in chiaro quanto già affermato in una intervista al Messaggero. "Capisco quelli del M5s - ironizza la leader di F

Centrodestra - duello Salvini-Meloni - Giorgia a Matteo “Tu non mi freghi” : Un curioso retroscena in queste ultime ore sta venendo a galla sulla convention svoltasi ieri a Roma a piazza San Giovanni che ha visto salire sul palco tutti e tre i leader del Centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sembra che tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ci sia stato prima del discorso della leader di Fratelli d’Italia uno scambio di vedute piuttosto polemico. Giorgia Meloni voleva che la ...

Giorgia Meloni - retroscena dal palco : "Ha sussurrato Ma quando me freghi - Salvini irritato" : Un sorriso, una stretta di mano affettuosa sul palco. Ma tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in piazza San Giovanni, non tutto sarebbe filato liscio. Secondo il retroscena velenoso di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, Orgoglio Italiano è stato anche e soprattutto un derby sovranista tra