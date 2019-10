Gf Vip 4 | Megan Montaner potrebbe far parte del cast della nuova edizione

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Secondo le ultime anticipazioni, la quartavip del Grande Fratello non partirà più il prossimo novembre ma nel 2020. Infatti, Mediaset ha preferito dare spazio ad Adrian, la serie tv d'animazione di Adriano Celentano in questo periodo. Quindi, i fan del reality show di Canale 5 dovranno aspettare ancora un po' primamessa in ondaprima puntata del programma che sarà condotto dal direttore del settimanale 'Chi', Alfonso Signorini. Infatti, quest'ultimo passerà da essere l'opinionista del programma al conduttore principale e sarà affiancato dalla showgirl argentina Wanda Nara e dal cantante Pupo. Al momento ci sono tantissime indiscrezioni sui vip che prenderannoa questa quartadel reality show. In particolare, negli ultimi giorni è circolata una voce insistete che vorrebbe neldel programma, l'amatissima attrice spagnola, ...

