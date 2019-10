Geografia delle emozioni | Livingston

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Dinon ricordo nient’altro che la ragazza. Perciò controllo su Google., Guatemala. Cittadina situata sull’estuario del Río Dulce, il fiume dolce. Popolazione: 48.588. In prevalenza discendenti di schiavi e fuggiaschi della guerra di secessione, che sfruttarono la mancanza di collegamento via terra trae il resto del Paese per nascondersi. (È vero – mi torna in mente – in effetti siamo arrivati anavigando lentamente. Con una barca a motore. Sulle due rive qua e là spuntava una capanna. Yossi continuava a ripetere che quel posto gli ricordava Apocalypse Now). Clicco sulla fotografia della strada principale di. Case basse. Ostelli malandati. Bar. Dappertutto altoparlanti che trasmettono Bob Marley. In uno dei bar abbiamo incontrato le due ragazze inglesi. Quando due ragazzi e due ragazze buttano giù tequila bum bum insieme, si pone ...

