Funerale in stile Casamonica: è polemica a Pescara

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Città bloccata per il corteo funebre del capoclan rom Cristoforo Spinelli: automobilisti costretti ad aspettare il passaggio del carro (trainato da sei cavalli) e delle persone in processioneSei cavalli neri che trainano una carrozza antica. È quanto si sono trovati davanti gli automobilisti sulla Tiburtina, una delle strade principali di.Per le vie del quartiere di San Donato si è svolto ieri un corteo funebre che ha bloccato la città. E sollevato numerose polemiche. Nella carrozza nera con intarsi in oro c'era il feretro di Cristoforo Spinelli, detto Lallone, 80 anni, appartenente a una storica famiglia rom. Dietro al carro funebre, la banda e decine di persone in processione. Tra loro anche i 12 figli del defunto (guarda il video).A Cristoforo Spinelli, uno dei capifamiglia del clan, furono sequestrati beni immobili per un milione di euro. Come ...

