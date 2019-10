Forza Italia prosciugata | venti tra deputati e senatori lasciano Berlusconi | chi farà da

La contro-manovra di Forza Italia 'Ai lavoratori 1000 € in più all’anno' : “Un governo di incompetenti sta costruendo una legge di bilancio assurda, piena zeppa di tasse, giustizialista, contro i lavoratori e contro le imprese, e che non investe in alcun modo per tentare di rilanciare il Paese. Un’inaccettabile... Segui su affarItaliani.it

Paolo Becchi sul voto in Umbria : "Come ne usciranno Silvio Berlusconi e Forza Italia" : Le elezioni in Umbria si avvicinano, ma per Paolo Becchi non tutti ne usciranno vincenti: "Il voto qui è importante non tanto per le conferme che avrà Matteo Salvini, ma per l'inesorabile declino di Forza Italia". Per il filosofo Silvio Berlusconi non ha scampo e, l'alleanza quasi Forzata con la Leg

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - il capolavoro di Matteo Salvini - Lega al 35% - bene FDI - stabile Forza Italia - crollo PD e M5S : Uno scenario apocalittico quello che si potrebbe prospettare se gli Italiani fossero chiamati alle urne nelle prossime ore. la Lega secondo gli Ultimissimi sondaggi sarebbe al 35% delle preferenze. Un risultato sbalorditivo per Matteo Salvini che vede ancora crescere la sua popolarità. Il leader della Lega in queste ore è in Umbria dove sta cercando con tutte le forze di portare il centrodestra alla vittoria alle prossime regionali che si ...

Prescrizione - Bonafede : “Riforma in vigore dal primo gennaio”. Pd - Leu e Italia Viva : “Rinviare”. Forza Italia prova uno sgambetto per bloccarla : “La riforma della Prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio” ha affermato il ministro Alfonso Bonafede, al termine dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La riforma venne approvata dal precedente governo ma il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato una proposta di legge per impedirne l’entrata in vigore. Proposta a cui si è aggiunta la firma di Riccardo Magi (+Europa), che ...

Pd e 5 Stelle negano l'esistenza di un sistema Bibbiano. Forza Italia abbandona i lavori in Regione : Costanza Tosi La presidenza targata Pd della commissione d'inchiesta istituita in Emilia Romagna dopo i fatti di "Angeli e Demoni" ha dichiarato l'inesistenza di un sistema Bibbiano "Il sistema Bibbiano non esiste". Dopo poco più di due mesi di indagini la commissione d’inchiesta regionale istituita per fare chiarezza sul sistema degli affidi in Emilia Romagna messo in discussione dopo il caso dei presunti affidi illeciti a ...

Iv : Verdini - ‘siamo al Nazareno bonsai - 5% Italia Viva e 5% Forza Italia’ : Roma, 24 ott. (Adnkronos) – ‘Quello è il Nazareno bonsai!”. Denis Verdini commenta così l’ipotesi di un dialogo tra Italia Viva e Forza Italia, secondo quanto riferisce ‘Il Foglio’ in edicola oggi. ‘Il mio -è il prosieguo della riflessione- aveva quasi il 60 per cento”, adesso è un ‘cinque e cinque”, cinque il partito di Matteo Renzi, cinque quello di Silvio Berlusconi. Verdini, ...

Truffa nella sanità - 10 milioni sequestrati e 8 arrestati : tra loro Massimo Blasoni - imprenditore ed ex consigliere di Forza Italia : Una Truffa nella sanità ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Otto arresti, perquisizioni e sequestri per un totale di dieci milioni di euro sono stati eseguiti dalla Fiamme gialle di Udine. Tra gli arrestati anche l’imprenditore friulano Massimo Blasoni, fondatore e guida di Sereni Orizzonti, la società che negli anni è diventata la prima azienda Italiana per ...

Energia - si rafForza la cooperazione tra Italia e Tunisia : L'Ad di Terna Luigi Ferraris e il presidente di Steg Moncef Harrabi, hanno firmato un memorandum of understanding. Italia Tunisia per Energia

Leopolda - Renzi apre ai delusi di Forza Italia e Pd : 'Venite a darci una mano' : Moderati, venite a me. Matteo Renzi, nel discorso di chiusura della decima Leopolda (durante la quale si sono visti anche Lele Mora e Leopoldo Mastelloni) ha lanciato un appello ai delusi dal centrodestra di Berlusconi e anche a coloro che non sono poi così convinti di voler continuare a militare per il Partito Democratico. Innanzitutto si è soffermato sulla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma di Fi, Lega e FdI: "È finito un modello ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - miracolo piazza San Giovanni - la Lega vola - crescono Fratelli d’Italia e Forza Italia - malissimo Pd e M5S - sale anche Renzi : A “Quarta Repubblica” programma condotto da Nicola Porro i tecnici di Tecnè lo hanno chiamato “miracolo piazza San Giovanni”. La manifestazione di sabato a Roma ha portato beneficio a tutte le forze del centrodestra. In particolare sta crescendo in maniera esponenziale il gradimento degli Italiani su Salvini e sulla Lega . Il partito del Carroccio, nel giro di una settimana, si attesta , secondo tecnè, al 33% delle intenzioni di ...

Matteo Renzi - riunione al Senato con gli esponenti di Forza Italia : colpo basso a Silvio Berlusconi : Mentre alla Camera si discuteva del dl imprese, al Senato Matteo Renzi avviava la caccia ai delusi Forza Italia. "Vi aspetto per rafForzare il centro", avrebbe detto con un sorriso seducente il leader di Italia Viva, a un gruppo di Senatori azzurri. E così nella Sala Garibaldi, intorno a Renzi si è

Tim - il nuovo presidente è l’ex dg di Bankitalia Salvatore Rossi. Prima missione : rafForzare Gubitosi dopo le liti tra Elliott e Vivendi : Il nuovo presidente di Tim è Salvatore Rossi, economista ed ex direttore generale di Banca d’Italia. La nomina è stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione che ha accolto la proposta del “comitato nomine”. L’indicazione dovrà essere confermata da parte dell’assemblea dei soci: la Prima potrebbe essere a Primavera, quando verrà esaminato il bilancio. Oltre 40 anni in Bankitalia, fisso (e mai ...

Matteo Renzi ai senatori di Forza Italia : "Nicola Zingaretti pronto a staccare la spina" : Le voci a Palazzo Madama girano in fretta. Nella mattinata di martedì 22 ottobre, nella Sala Garibaldi mentre si discuteva il dl imprese, si formava una calca di senatori di Forza Italia attorno a Matteo Renzi. L'ex premier - è quanto appreso dall'Adnkronos - oltre a ribadire l'appello lanciato dall

Steg e Terna : intesa per rafForzare la cooperazione sull’interconnessione elettrica Italia-Tunisia : Moncef Harrabi, Presidente di Steg, e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di intensificare la cooperazione industriale nell’ambito delle infrastrutture elettriche e in particolare del progetto Elmed, l’interconnessione sottomarina da 600 MW in corrente continua che collegherà Italia e Tunisia. Lunga circa 200 km e completamente ‘invisibile’, ...